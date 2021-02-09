Голова НСЖУ назвав «персональною позицією» першу реакцію на санкції проти «каналів Медведчука»

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко визнав, що висловлена ним 3 лютого оперативна реакція на рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів «112 Україна», ZIK і NewsOne – це його «персональна позиція як керівника великого журналістського об’єднання».

«Моя оперативна заява та публічні коментарі… були персональною позицією як керівника великого журналістського об’єднання. І вони ґрунтувалися на усталеній практиці захисту прав журналістів та зареєстрованих українських ЗМІ. Але наступні дні засвідчили, що серед членів Спілки є різні погляди на закриття конкретних телеканалів», – написав голова НСЖУ 9 лютого в Facebook.

Секретаріат організації 9 лютого випустив заяву, яка відображає офіційну позицію НСЖУ.

«НСЖУ не захищає редакційної політики жодних медіа, зокрема й «телеканалів Медведчука», а виступає за дотримання гарантованих законом прав українських ЗМІ та українських журналістів, тому висловлює стурбованість позасудовим застосуванням обмежувальних заходів», – відзначили в організації та додали, що вважають незаперечним право держави захищати інформаційний простір від фейків і пропаганди.

Ухваленню офіційної заяви передувало оприлюднення позицій регіональних організацій НСЖУ, значна частина яких підтримала рішення РНБО.

«Ми, члени НСЖУ Львівщини, категорично відмежовуємося від позиції голови Національної спілки журналістів України Сергія Томіленка, котрий виступив на захист діяльності відвертих ворогів України та захист їх медіа, які на противагу всьому українському народові возвеличують через власні ЗМІ лідера наших ворогів на своїх телеканалах, регулярно влаштовують пропаганду радянщини, тих, хто підтримує анексію Криму, хто розв’язав війну на Донбасі, чернить воїнів, що віддають життя за незалежність та територіальну цілісність нашої держави», – ідеться в одній із таких заяв.

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми пов’язаних із ним юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZIK, юридичним власником яких є Козак.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції і назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявив 3 лютого, що «позасудова раптова заборона діяльності трьох українських телеканалів – це надзвичайна ситуація».

Віктор Медведчук називає незаконними санкції проти каналів.