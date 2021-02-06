У Києві провели акції біля телеканалів «Наш» та «Інтер»

У Києві представники низки радикальних сил провели акції протесту біля будівель телеканалів «Наш» та «Інтер», що їх вони звинувачують у проросійській спрямованості.

«Сьогодні біля телеканалів на вулиці Жилянській та на вулиці Дмитрівській зібралася група громадян для проведення акцій. Поліцейські забезпечують там публічну безпеку та правопорядок для недопущення будь-яких правопорушень. Наразі ситуація біля приміщень спокійна, блокування роботи телеканалів не відбувається», – повідомили з цього приводу в поліції Києва.

Крім того, до охорони публічного порядку і безпеки залучали й працівників Національної гвардії України, мовиться в повідомленні.

За адресою вулиця Жилянська, 101А, в Києві розташований телеканал «Наш», а на вулиці Дмитрівській, 30 – телеканал «Інтер».

Акцію біля першого з них анонсувала київська організація правої націоналістичної партії «Правий сектор». Після акції організація повідомила в фейсбуці, що спільно з «патріотичними» націоналістичними організаціями «Сокіл», «Основа майбутнього» – за повідомленнями, це нинішнє перевтілення ультранаціоналістичної праворадикальної організації «С14» – і неназваними «іншими» «звернулася до журналістів каналу «Наш» із пропозицією звільнитися і працевлаштовуватися в інші медіа».

Учасники акції закликали «зупинити агресію Росії в інформаційному просторі» і «заблокувати пропагандистський телеканал».

Акцію ж біля телеканалу «Інтер» анонсував Дмитро Корчинський, лідер партії «Братство», яку характеризують як націоналістично-анархістську.

Біля приміщення телеканалу «Наш» уже сталися сутички 4 лютого з участю «Правого сектору» чи «Основи майбутнього». Учасники акції вимагали закрити канал, поліція зупиняла їхню акцію, чотири особи були затримані.

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака і восьми пов’язаних із ним юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZiK, у яких Козак є формальним власником.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції і назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».

Відтак в Україні залунали заклики, а з боку радикальних сил також і вимоги закрити й телеканали «Наш» і «Інтер», що, за їхніми словами, так само є проросійськими за спрямуванням і ведуть антиукраїнську пропаганду. Телеканали заперечують це.