Радикали пішли, а ТРЦ «Оушен Плаза» залишився

Російський бізнес в Україні практично нічого не втратив протягом майже 5 років війни на Донбасі, заявляють як політики, так і економісти. Вони наголошують, що українські санкції проти Росії практично не вплинули на щільність потоку прибутків росіян. Нічого, принаймні поки, в цьому сенсі не змінило і оголошення воєнного стану. Громадські акції також не змусили росіян вивести свої капітали з України. Одним із прикладів цього стала акція організації «Сокіл» проти власника «Оушен Плаза».

ТРЦ «Оушен Плаза» працює у звичному режимі. Акція організації «Сокіл» не похитнула бізнесу росіянина Ігоря Ротенберга, чийого батька Аркадія Ротенберга називають другом президента Росії Володимира Путіна.

З відкритих джерел відомо, що Аркадій Ротенбегр, серед іншого, є головою ради директорів компанії «Стройгазмонтаж», яка була генпідрядником будівництва мосту в окупований Росією український Крим. Саме через це Рада національної безпеки й оборони України запровадила санкції проти російського бізнесмена. Але це поки не заважає Ротенбергам отримувати дивіденди від «Оушен Плаза».

Тож у «Соколі» запевняють, що будівлі не захоплювали, а лише провели акцію, метою якою було припинення діяльності бізнесу, власник якого може спонсорувати війну проти України.

Але, як і санкції, дії молодих радикалів потоку прибутків від «Оушен Плаза» не зупинили.

Тим часом у низці ЗМІ з’явилися публікації, де стверджують, що акція «Соколу» мала своєю метою знизити вартість бізнес-об’єкту перед його продажем, адже Ротенберг нібито сам готовий піти з України. Називалися кілька версій стосовно того, хто зацікавлений у купівлі «Оушен Плаза». Серед іншого, висувалася версія того, що такі зацікавлені є і в Адміністрації президента Петра Порошенка. Нібито ВГО «Сокіл» діє під проводом ВО «Свобода», народний депутат від якої Ігор Кривецький начебто «активно співпрацює з Адміністрацією президента». Таку версію у Facebook висловив журналіст Олександр Дубінський.

У «Свободі» заперечують причетність до акції «Соколу» в «Оушен Плаза». Організації мають побратимські відносини і одна іншій не підпорядковується, наголошує заступник голови партії «Свобода» Юрій Сиротюк. Утім, за його словами, логіка та мотиви активістів «Соколу» є цілком зрозумілими.

Російський бізнес мав би бути заарештований в Україні, заморожені рахунки, призупинена виплата дивідендів. На жаль, держава запізнюється з цими кроками

«Російський бізнес мав би бути заарештований в Україні, заморожені рахунки, призупинена виплата дивідендів. На жаль, держава запізнюється з цими кроками і ми по Україні маємо справу з неодноразовими випадками, коли громадяни реалізовують своє природне право і намагаються захищати державу так, як вони розуміють. На жаль, коли держава не діє, громадяни перебирають на себе її функції. Це емоційна реакція на бездіяльність влади. Бізнесу братів Ротенбергів, партнерів Путіна, в Україні не місце. Якщо влада не може показати їм на двері, то мають показати громадяни. Але ВО «Свобода» жодних рішень не ухвалювала щодо акції в «Оушен Плаза». Більша частина хлопців із «Соколу» пройшла війну на сході, втратила багато побратимів, тож в них є мотиви не любити бізнес, близький до Путіна. Знаючи, що в Києві є таке осине гніздо легалізації путінських інвестицій дії вживати мала би влада. Відтак державне керівництво, яке прийшло на плечах Майдану, несе відповідальність за те, що інколи суспільні емоції переростають в акції прямої дії», – каже розмові з Радіо Свобода Юрій Сиротюк.

Загалом ні акції протесту, ні антиросійські санкції, ні навіть запровадження воєнного стану не зашкодили російському капіталу в Україні, вважає голова Комітету економістів України Андрій Новак.

За його словами, єдиною вдалою громадською акцією, спрямованою проти бізнесу Росії в Україні, є «Не купуй російське». Влада до неї стосунку не має, уточнює експерт.

Досі працюють відділення російських банків, досі більшістю обленерго і облгазів володіють, або є співвласниками, російські бізнесмени

«Незважаючи на 5-й рік війни, яку Росія розв’язала проти України, російський бізнес на території України почувається досить комфортно і безпечно. Досі працюють відділення російських банків, досі більшістю обленерго і облгазів володіють, або є співвласниками, російські бізнесмени. Є практика окремих акцій, окремих організацій патріотичного спрямування. Але чомусь ці акції ще жодного разу не мали логічного завершення у вигляді закриття якогось російського бізнесу. Крім того, ці акції не відбуваються на постійній основі, до переможного фіналу, а активуються перед виборами, як тепер. Це дає підстави підозрювати, що такі акції більше політичні, для власного піару, ніж для результату – закриття російського бізнесу» – каже в коментарі Радіо Свобода Андрій Новак.

27 листопада активісти ВГО «Сокіл» принесли шини до будівлі ТРЦ «Оушен плаза» і перегородили входи в будівлю. Вони також розмалювали стіни і двері написами «Бізнес на крові», «Геть московський бізнес» та іншими. Пізніше торговий центр відновив роботу, співробітники відмили скло від написів і вивезли шини.