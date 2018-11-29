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30 Листопад 2018, Київ 00:04
Політика

Радикали пішли, а ТРЦ «Оушен Плаза» залишився

Активісти ВГО «Сокіл» проводять акцію біля ТРЦ «Оушен Плаза». Київ, 27 листопада 2018 року

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Російський бізнес в Україні практично нічого не втратив протягом майже 5 років війни на Донбасі, заявляють як політики, так і економісти. Вони наголошують, що українські санкції проти Росії практично не вплинули на щільність потоку прибутків росіян. Нічого, принаймні поки, в цьому сенсі не змінило і оголошення воєнного стану. Громадські акції також не змусили росіян вивести свої капітали з України. Одним із прикладів цього стала акція організації «Сокіл» проти власника «Оушен Плаза».

ТРЦ «Оушен Плаза» працює у звичному режимі. Акція організації «Сокіл» не похитнула бізнесу росіянина Ігоря Ротенберга, чийого батька Аркадія Ротенберга називають другом президента Росії Володимира Путіна.

З відкритих джерел відомо, що Аркадій Ротенбегр, серед іншого, є головою ради директорів компанії «Стройгазмонтаж», яка була генпідрядником будівництва мосту в окупований Росією український Крим. Саме через це Рада національної безпеки й оборони України запровадила санкції проти російського бізнесмена. Але це поки не заважає Ротенбергам отримувати дивіденди від «Оушен Плаза».

Тож у «Соколі» запевняють, що будівлі не захоплювали, а лише провели акцію, метою якою було припинення діяльності бізнесу, власник якого може спонсорувати війну проти України.

Але, як і санкції, дії молодих радикалів потоку прибутків від «Оушен Плаза» не зупинили.

Тим часом у низці ЗМІ з’явилися публікації, де стверджують, що акція «Соколу» мала своєю метою знизити вартість бізнес-об’єкту перед його продажем, адже Ротенберг нібито сам готовий піти з України. Називалися кілька версій стосовно того, хто зацікавлений у купівлі «Оушен Плаза». Серед іншого, висувалася версія того, що такі зацікавлені є і в Адміністрації президента Петра Порошенка. Нібито ВГО «Сокіл» діє під проводом ВО «Свобода», народний депутат від якої Ігор Кривецький начебто «активно співпрацює з Адміністрацією президента». Таку версію у Facebook висловив журналіст Олександр Дубінський.

У «Свободі» заперечують причетність до акції «Соколу» в «Оушен Плаза». Організації мають побратимські відносини і одна іншій не підпорядковується, наголошує заступник голови партії «Свобода» Юрій Сиротюк. Утім, за його словами, логіка та мотиви активістів «Соколу» є цілком зрозумілими.

Російський бізнес мав би бути заарештований в Україні, заморожені рахунки, призупинена виплата дивідендів. На жаль, держава запізнюється з цими кроками
Юрій Сиротюк

«Російський бізнес мав би бути заарештований в Україні, заморожені рахунки, призупинена виплата дивідендів. На жаль, держава запізнюється з цими кроками і ми по Україні маємо справу з неодноразовими випадками, коли громадяни реалізовують своє природне право і намагаються захищати державу так, як вони розуміють. На жаль, коли держава не діє, громадяни перебирають на себе її функції. Це емоційна реакція на бездіяльність влади. Бізнесу братів Ротенбергів, партнерів Путіна, в Україні не місце. Якщо влада не може показати їм на двері, то мають показати громадяни. Але ВО «Свобода» жодних рішень не ухвалювала щодо акції в «Оушен Плаза». Більша частина хлопців із «Соколу» пройшла війну на сході, втратила багато побратимів, тож в них є мотиви не любити бізнес, близький до Путіна. Знаючи, що в Києві є таке осине гніздо легалізації путінських інвестицій дії вживати мала би влада. Відтак державне керівництво, яке прийшло на плечах Майдану, несе відповідальність за те, що інколи суспільні емоції переростають в акції прямої дії», – каже розмові з Радіо Свобода Юрій Сиротюк.

Відвідувачі залишають торговельний центр «Оушен Плаза» після дій активістів ВГО «Сокіл», Київ, 28 листопада 2018 року.
Відвідувачі залишають торговельний центр «Оушен Плаза» після дій активістів ВГО «Сокіл», Київ, 28 листопада 2018 року.

Загалом ні акції протесту, ні антиросійські санкції, ні навіть запровадження воєнного стану не зашкодили російському капіталу в Україні, вважає голова Комітету економістів України Андрій Новак.

За його словами, єдиною вдалою громадською акцією, спрямованою проти бізнесу Росії в Україні, є «Не купуй російське». Влада до неї стосунку не має, уточнює експерт.

Досі працюють відділення російських банків, досі більшістю обленерго і облгазів володіють, або є співвласниками, російські бізнесмени
Андрій Новак

«Незважаючи на 5-й рік війни, яку Росія розв’язала проти України, російський бізнес на території України почувається досить комфортно і безпечно. Досі працюють відділення російських банків, досі більшістю обленерго і облгазів володіють, або є співвласниками, російські бізнесмени. Є практика окремих акцій, окремих організацій патріотичного спрямування. Але чомусь ці акції ще жодного разу не мали логічного завершення у вигляді закриття якогось російського бізнесу. Крім того, ці акції не відбуваються на постійній основі, до переможного фіналу, а активуються перед виборами, як тепер. Це дає підстави підозрювати, що такі акції більше політичні, для власного піару, ніж для результату – закриття російського бізнесу» – каже в коментарі Радіо Свобода Андрій Новак.

27 листопада активісти ВГО «Сокіл» принесли шини до будівлі ТРЦ «Оушен плаза» і перегородили входи в будівлю. Вони також розмалювали стіни і двері написами «Бізнес на крові», «Геть московський бізнес» та іншими. Пізніше торговий центр відновив роботу, співробітники відмили скло від написів і вивезли шини.

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