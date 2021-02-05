Частка каналу «Наш» зросла в 3,5 раза після відключення «каналів Медведчука»

Частка каналу «Наш» проросійського політика Євгена Мураєва зросла в 3,5 раза після відключення каналів «112 Україна», NewsOne та ZIK, які пов’язують з іншим проросійськими політиком Віктором Медведчуком, повідомляє «Детектор медіа».

«Якщо 2 лютого канал мав частку 0,47% за аудиторією «18+, Вся Україна», то 3 лютого вона сягнула до 1,72%. А у великих містах з населенням 50 тис.+ канал вийшов у лідери з часткою 2,65%, випередивши «Прямий» з часткою 2,13%. При цьому в середньому у січні «Наш» мав досить скромні показники і займав останні позиції в топі інформаційних мовників з часткою 0,38% за вибіркою «Вся Україна» та 0,52% за вибіркою 50 тис.+, аудиторія 18+», – пише видання.

Журналісти називають канал «Прямий», який пов’язують з колишнім президентом Петром Порошенком, «другим бенефіціаром відключення». Його частка зросла з 1,31% до 2,2% за аудиторією «18+, Вся Україна». У містах з населенням понад 50 тисяч: з 1,68% до 2,13%.

Показники інших інформаційних мовників також зросли. У перший день відключення 3 лютого у порівнянні з 2 лютим, за аудиторією «18+, Вся Україна» частка «24 каналу» зросла з 0,38% до 0,40%, «5 каналу» – з 0,76% до 0,83%, «Еспресо» з 0,87% до 0,90%. Єдиний канал з поміж умовно інформаційних, частка якого знизилась у перший день відключення «каналів Медведчука», – це «УНІАН»: 2 лютого він мав 0,42%, а 3 лютого 0,38% за згаданою аудиторією.

«Детектор медіа» зазначає, що показники інформаційного каналу «Україна 24» неможливо оцінити, адже дані по ньому в панелі закриті.

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZiK.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції та назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».

Верховний суд отримав позов із вимогою скасувати санкції проти каналів Козака.