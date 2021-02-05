Пресслужба Ради: анулювання акредитації журналістам регламентоване

У пресслужбі Верховної ради повідомили Радіо Свобода, що вперше почули пропозицію заборонити журналістам телеканалів «112», NewsOne і ZIK працювати у парламенті лише на сьогоднішньому пленарному засіданні. Її сьогодні з трибуни озвучив депутат з фракції «Голос» Роман Лозинський.

«Для всього є свій порядок. Ми керуємось чинним законодавстом, Конституцією і порядком акредитації», – повідомили у пресслужбі.

У положенні про акредитацію журналістів йдеться про те, що принити акредитацію можна у разі, якщо:

відповідну заяву подає сам журналіст;

заяву подає медіа, яке він представляє;

у випадку неодноразового або грубого порушення особою порядку роботи Ради.

У випадку, якщо мали місце багаторазові порушення, то рішення про припинення акредитації пресслужба ухвалює з урахуванням рекомендації комітету Верховної Ради України з питань свободи слова.

Депутат з фракції «Голос» Роман Лозинський, виступаючи з трибуни 5 лютого, закликав заборонити журналістам «112», NewsOne і ZIK, аргументуючи, що це наступний крок після застосування санкцій до телеканалів.

Ця пропозиція обурила сектор, де сидить фракція «ОПЗЖ». Кілька її представників, зокрема, Ілля Кива, вийшли до Лозинського, почалась суперечка. У бійку вона не переросла.

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZIK, юридичним власником яких є Козак.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції та назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявив, що «позасудова раптова заборона діяльності трьох українських телеканалів – це надзвичайна ситуація».

Українські провайдери вже почали вимикати «112 Україна», NewsOne та ZIK.

Віктор Медведчук називає незаконними санкції проти каналів.