«Громадське» звернеться до ЄСПЛ у справі щодо С14 після програшу касації в Україні

Касаційний адміністративний суд Верховного суду України відмовив «Громадському» в задоволенні позову проти організації С14, повідомляє мовник на своєму англомовному сайті.

«Суд ухвалив це рішення під час слухань 21 січня. Тепер «Громадське» має намір оскаржити рішення в Європейському суді з прав людини», – ідеться в повідомленні.

Раніше кілька українських судів, включно із Верховним, залишили чинним рішення Господарського суду Києві від 6 серпня, яким задоволено позов праворадикальної організації через публікацію «Громадського», у якій С14 характеризувалася як «неонацистська» організація. Тоді суд зобов’язав мовника спростувати інформацію шляхом публікації рішення суду та стягнути на користь С14 3,5 тисячі грн судового збору.

«Це рішення несе в собі величезну загрозу свободі слова в Україні, воно фактично забороняє журналістам давати політичні характеристики, що є неприпустимим для європейської країни», – коментувала тоді шеф-редакторка «Громадського» Ангеліна Карякіна рішення Апеляційного суду.

С14 подала до суду проти «Громадського телебачення» «на захист честі, гідності та ділової репутації» у липні 2018 року. Причиною став твіт англомовної служби видання: у дописі від 4 травня 2018 року, коли представники С14 силоміць привели бразильського бойовика Рафаеля Лусваргі до СБУ, організацію охарактеризували як «неонацистська».

У березні 2019 року в своїй доповіді про права людини Державний департамент США звертав увагу на крайні праві організації в Україні, назвавши, зокрема, націоналістичні організації С14 і «Національний корпус» «групами ненависті».

У документі відзначається, що «члени націоналістичних груп ненависті, такі як C14 і «Національний корпус», вчиняли довільні затримання людей з очевидною згодою правоохоронних органів, здійснювали напади на журналістів, представників нацменшин (ромів) та ЛГБТ-спільноти.