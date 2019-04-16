Amnesty Intrnational: у Києві ніхто не покараний за напад на табір ромів у квітні 2018 року

Українська влада не з’ясувала особи всіх злочинців і не притягла їх до відповідальності через рік після нападу на табір ромів, який стався 21 квітня 2018 року на Лисій горі в Києві, заявила 16 квітня міжнародна правозахисна організація Amnesty International.

«Після нападу злочинці відкрито говорили про свої дії і хвалилися ними в інтернеті. Один із них, член групи, яка виступає за дискримінацію і насильство, у Facebook публічно взяв на себе відповідальність за дії. Він був заарештований у липні 2018 року, але був звільнений у листопаді 2018 року після рішення суду, який вказав на процесуальні порушення з боку поліції. Прокуратура оскаржила це рішення, але відповідні судові засідання були відкладені шість разів», – ідеться в повідомленні.

«Ми чули сильні заяви із засудженням нападу від найвищих посадових осіб, і вони зобов’язалися гарантувати справедливість жертвам, але де ми перебуваємо рік по тому? Те, що зробили українські органи влади впродовж останніх 12 місяців, далеке від ефективного розслідування, і вони мало що зробили, щоб допомогти жертвам цього нахабного злочину на ґрунті ненависті», – сказала директор Amnesty International в Україні Оксана Покальчук.



«Напади на ромів стають все більш жорстокими в Україні, це призвело торік до щонайменше двох смертей. Навіть у тих випадках, коли злочинці були встановлені та затримані, вироків немає», – додала правозахисниця.

Поліція Києва повідомила 25 квітня 2018 року, що відкрила два кримінальні провадження через розгін ромського табору – за статтями «порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії» та «хуліганство».

24 квітня керівник київської поліції Андрій Крищенко в інтерв’ю 112.ua заявив, що на Лисій горі спалили сміття на суботнику, а не табір ромів. Він зазначив, що поліція не отримувала жодної скарги від ромів на побої чи насильство.

21 квітня Сергій Мазур, що називає себе координатором «С14», повідомив про демонтаж стихійного поселення ромів на Лисій горі і «безпечне спалення» наметів його мешканців. Окрім того, він анонсував «нові рейди».

Жителі ромського табору в Києві заявили про ультиматум від людей у формі.

Напад на ромський табір засудила Українська Гельсінська спілка з прав людини та правозахисна організація Amnesty International.