Народний депутат від ОПЗЖ і близький соратник Віктора Медведчука Тарас Козак потрапив під санкції, як і три формально оформлених на нього телеканали «Ньюзван», «112» і «ЗІК» – ще 2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію відповідне рішення РНБО. Однак ці санкції зовсім не зачепили чималу частку контрольованих ним активів – адже вони, як «Схеми» виявили ще в 2019 році, зареєстровані на його цивільну дружину Наталію Лавренюк, яку він «забув» вказати в декларації: і частка в російському бізнесі, і десятки квартир та земельних ділянок в Україні. Відтоді минуло півтора роки – та Козак так і не вніс цивільну дружину у свою декларацію. Однак, як встановили журналісти, схоже, все вище згадане – не найрозкішніший об’єкт, який вдалося вивести з-під санкцій. «Схемам» вдалося виявити «московську схованку» Козака, набагато розкішнішу за українські активи – апартаменти в делюкс-комплексі в самому центрі Москви в 5 кілометрах від Кремля, по-сусідству з російським прем’єр-міністром Мішустіним і очільником «Пошти России». Апартаменти вартістю 350 мільйонів гривень. Розслідування Максима Савчука, Валерії Єгошиної та Наталії Седлецької.