Куда мигрируют зрители 112, и перестанут ли голосовать за ОПЗЖ? (Видео)

Что будут смотреть фанаты ZiK, 112 и NewsOne после отключения каналов из эфира? Есть ли какая-то связь между тем, какой канал смотрит человек – и за кого голосует?

«Больше всех выиграл телеканал «Наш», который имеет примерно ту же риторику, что и каналы Медведчука, только принадлежит другому собственнику», – считает медиакритик, шеф-редактор издания «Детектор медиа» Наталья Лигачева.

«Также выиграет «Украина 24». Интересно, что бенефициаром от закрытия стал и канал «Прямой», который занимает другую оппозиционную нишу – с проукраинских позиций. Я это объясняю тем, что есть часть людей, которой нравится, когда просто хейтят власть: им нравится эмоциональость, присущая этим информационным телеканалам. Я не думаю, что будет всплеск интереса, например, к телеканалу «Интер», потому что это не информационный канал. Люди будут искать информационные телеканалы, а часть из них может начать активнне смотреть российские телеканалы», – отмечает Наталья Лигачева в эфире Радио Донбасс.Реалии.

«Если мы говорим об электоральном разрезе, действительно, есть закономерность, что эти каналы смотрели больше избиратели ОПЗЖ и парии Шария, то есть те, кто ориентируется на пророссийскую линию. Но в то же время, аудитория 112 канала была также в центре и на западе, и это уже не зависело от политических предпочтений – это просто люди, которым нравятся новостные каналы», – говорит заместитель директора социологической службы «Рейтинг» Любомир Мысив.

Как поведет себя аудитория холдинга Тараса Козака – слушайте в эфире: