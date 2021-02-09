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09 лютого 2021, Київ 07:21
Донбас Реалії

Куда мигрируют зрители 112, и перестанут ли голосовать за ОПЗЖ? (Видео)

ZiK, 112 и NewsOne были выключены их эфира Т2, аналога и в кабельных сетях из-за экономических санкций СНБО отношении их собственника Тараса Козака

Что будут смотреть фанаты ZiK, 112 и NewsOne после отключения каналов из эфира? Есть ли какая-то связь между тем, какой канал смотрит человек – и за кого голосует?

«Больше всех выиграл телеканал «Наш», который имеет примерно ту же риторику, что и каналы Медведчука, только принадлежит другому собственнику», – считает медиакритик, шеф-редактор издания «Детектор медиа» Наталья Лигачева.

Наталья Лигачева
Наталья Лигачева

«Также выиграет «Украина 24». Интересно, что бенефициаром от закрытия стал и канал «Прямой», который занимает другую оппозиционную нишу – с проукраинских позиций. Я это объясняю тем, что есть часть людей, которой нравится, когда просто хейтят власть: им нравится эмоциональость, присущая этим информационным телеканалам. Я не думаю, что будет всплеск интереса, например, к телеканалу «Интер», потому что это не информационный канал. Люди будут искать информационные телеканалы, а часть из них может начать активнне смотреть российские телеканалы», – отмечает Наталья Лигачева в эфире Радио Донбасс.Реалии.

Любомир Мысив
Любомир Мысив

«Если мы говорим об электоральном разрезе, действительно, есть закономерность, что эти каналы смотрели больше избиратели ОПЗЖ и парии Шария, то есть те, кто ориентируется на пророссийскую линию. Но в то же время, аудитория 112 канала была также в центре и на западе, и это уже не зависело от политических предпочтений – это просто люди, которым нравятся новостные каналы», – говорит заместитель директора социологической службы «Рейтинг» Любомир Мысив.

Как поведет себя аудитория холдинга Тараса Козака – слушайте в эфире:

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