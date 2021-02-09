До Верховного суду надійшов ще один позов через санкції проти «телеканалів Медведчука»

До Верховного суду надійшов ще один позов через санкції проти телеканалів «112 Україна», NewsOne та Zik, повідомили Радіо Свобода в пресслужбі суду.

«Надійшов позов від фізичної особи вчора», – розповіли Радіо Свобода в суді.

До цього була інформація про щонайменше два позови із вимогою скасувати санкції проти каналів.

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZiK.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції та назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».