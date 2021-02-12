В СБУ повідомили про чергове викриття «агентів ФСБ», які збирали секретні дані у військовій сфері

В Службі безпеки повідомили, що викрили двох українських громадян, які, за даними відомства, були завербовані ФСБ Росії і виконували завдання зі збору таємних даних щодо боєготовності та забезпечення Збройних сил України.

«Оперативники спецслужби задокументували, що агентам поставили завдання отримати секретні документи. Зокрема, про ефективність застосування нових зразків озброєння та військової техніки Збройних Сил України під час проведення АТО/ООС. Вони також мали дізнатись про перспективи оснащення та переозброєння частин і підрозділів української армії. Для виконання завдання агенти ворожої спецслужби намагалися за гроші завербувати розвідника однієї з військових частин. Слідчі та контррозвідники СБУ затримали агентів російської спецслужби під час контрольованої передачі «таємних» документів та спроби їх переправлення російським кураторам обумовленими каналами зв’язку», – повідомили в СБУ.

У відомстві вказали, що обом чоловікам інкримінують державну зраду.

Українські спецслужби періодично повідомляють про факти викриття осіб, завербованих Росією задля завдання шкоди національним і безпековим інтересам України. Росія зазвичай на такі звинувачення або не реагує, або заперечує їх.