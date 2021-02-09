Передача секретних даних про військові розробки – спецслужби повідомили про затримання «агента ФСБ Росії»

У Службі безпеки України повідомили про викриття і затримання «агента ФСБ РФ», який збирав секретні дані, що є державною таємницею в оборонній сфері.

«Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що працівник одного з стратегічних підприємств Миколаєва був завербований ФСБ та отримав завдання зібрати інформацію щодо сучаснї військової техніки для ЗС України. Контррозвідники Служби задокументували, що для отримання доступу до технічної документації новітніх розробок, а саме закритих програм з використання безпілотних літальних апаратів, зловмисник намагався завербувати одного з керівників наукової установи. Співробітники СБУ затримали агента російської спецслужби «на гарячому» під час контрольованої передачі «секретних даних», – йдеться в повідомленні.

В Офісі Генпрокурора уточнили, що мешканець Миколаєва упродовж січня-лютого 2021 року домовився про передачу таємних матеріалів з одним із керівників наукових інститутів Харкова. За грошову винагороду у 10 тисяч доларів він пропонував керівнику інституту надати таємну програму розробки приладів для ураження безпілотних літальних апаратів.

Повідомляєтьтся, що чоловіка затримали під час отримання імітованих секретних матеріалів та передачі авансу за них – 500 доларів, – 7 лютого на залізничному вокзалі Харкова.

Наразі чоловікові повідомлено про підозру за статтею «державна зрада». Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.

Російська сторона такі заяви українських спецслужб про завербованого ФСБ українця не коментувала.