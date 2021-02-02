СБУ викрила мережу інтернет-агітаторів на закликах до зміни меж державного кордону та захоплення влади

Служба безпеки України заблокувала діяльність мережі інтернет-агітаторів, які закликали до порушення меж територіальної цілісності України та захоплення державної влади. Про це повідомила пресслужба СБУ.

«Для розповсюдження своїх «публікацій» фігуранти створили та використовували низку профілів у соціальних мережах. Під час обшуків за місцями проживання агітаторів правоохоронці виявили комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності, а в одного з них – вогнепальну зброю без відповідних дозвільних документів», – мовиться в повідомленні.

В СБУ розповіли, що у районі проведення ООС викрили мешканця Маріуполя, який розповсюджував сепаратистські публікації на персональних сторінках заборонених соцмереж. Зокрема, чоловік закликав до зміни меж державного кордону, а також популяризував незаконні збройні формування.

Правоохоронці повідомили фігуранту про підозру за статтею 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України, розповіли в СБУ.

Також кіберфахівці СБУ викрили жителя Міжгір’я, який закликав до захоплення державної влади та зміни меж держкордону через створення так званих «озброєних загонів правопорядку», додали у пресслужбі.

«Зловмисник поширював в інтернеті дискримінаційні матеріали щодо різних національних меншин, які проживають на території країни. Слідчі СБ України повідомили фігуранту про підозру за частиною першою статті 110, частиною другою статті 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та частиною першою статті 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України», – мовиться в повідомленні.

Крім того, в СБУ зазначили, що у Чернівецькій області завершили досудове розслідування стосовно громадянина однієї з пострадянських країн, який поширював через інтернет матеріали з пропагандою війни.

Чоловіку повідомили про підозру за статтею 436 (пропаганда війни) та статтею 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, додали в СБУ.

Попереднього дня, 1 лютого, Служба безпеки України повідомляла про схоже викриття: Кіберфахівці СБУ викрили масштабну агентурну мережу, яка теж працювала в інтернеті. Ця мережа займалася розвідувально-підривною діяльністю на замовлення спецслужб Росії, які залучили громадян України до створення й адміністрування регіональних каналів у телеграмі.