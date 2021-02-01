СБУ викрила мережу російських спецслужб, яка намагалася дестабілізувати ситуацію в Україні через соцмережі

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили масштабну агентурну мережу, яка займалася розвідувально-підривною діяльністю на замовлення спецслужб Росії. Про це повідомили у СБУ.

«У ході довготривалої спецоперації оперативники СБУ встановили, що агентурна мережа створена так званим 85 Головним центром спеціальної служби Головного управління Генерального Штабу Збройних Сил РФ. До її складу входили мешканці Харкова та Одеси, активісти так званої «руської весни». Вони наразі «базуються» на території підконтрольної Росії «ПМР» – Придністровської Молдовської Республіки в Тирасполі», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що спецслужби Росії залучили громадян України до створення та адміністрування регіональних каналів у телеграмі.

«Мова йде про канали «Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница», «Чорний квартал», «Политический расклад», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одесский фраер», «Днепр live», «Николаев live», «Херсон live», – заявили у спецслужбі.

Як вдалося встановити СБУ, «головним менеджером» агентурної мережі є одесит, один із організаторів масових заворушень під час одеського «Антимайдану». Наразі його розшукують правоохоронні органи за кількома статтями Кримінального кодексу України. Він особисто адмініструє 12 телеграм-каналів, спілкується з замовниками матеріалів та звітує перед кураторами. Вартість розміщення публікацій у цих каналах становить від кількох сотень у регіональних і до 25-30 тисяч гривень на всеукраїнських каналах.

«Служба безпеки України вже ідентифікувала 50 замовників, які перерахували кошти за публікацію матеріалів. Перевіряється їхня причетність до протиправної діяльності на шкоду інформбезпеці держави», – заявили у СБУ.

Також співробітники СБУ затримали у Києві громадянку України, одну з ключових фігуранток провадження. Їй та ще одній учасниці агентурної мережі повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

«Додатково оперативники отримали матеріали, які можуть свідчити про причетність затриманої громадянки до збирання інформації, що становить державну таємницю, в інтересах спецслужб РФ. У неї вилучено електронний носій з персональними даними великої кількості співробітників правоохоронних органів, який був з нею під час відпочинку в Домініканській республіці. СБУ неодноразово отримувала дані щодо використання цього регіону для конспіративних зустрічей співробітників спецслужби РФ з агентурним апаратом», – розповіли у спецслужбі.

Зазначається, що заочно підозру у державній зраді оголосили також очільнику мережі, який переховується за кордоном.