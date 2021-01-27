Ексзаступнику голови СБУ Нескоромному оголосили підозру в організації підготовки вбивства – СБУ

Колишньому першому заступнику голови Служби безпеки України Дмитру Нескоромному оголосили про підозру в організації підготовки вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, повідомляє пресцентр СБУ.

«Зокрема, йдеться про ч. 1 статті 14, ч. 2 статті 28 та статтю 348 Кримінального кодексу України. Вживаються заходи щодо розшуку Д.А. Нескоромного з метою допиту як підозрюваного, та вручення клопотання про обрання запобіжного заходу», – йдеться в повідомленні на сайті відомства

Як кажуть в СБУ, слідчі встановили, що «Дмитро Нескоромний спільно зі співробітником Антитерористичного центру при СБУ Юрієм Расюком вирішили позбавити життя начальника ГУВБ СБУ Андрія Наумова».

«Серед доказів, які це підтверджують, – відео- та фотоматеріали, аудіозаписи розмов Ю.Расюка, Д.Нескоромного та інших осіб, під час яких, зокрема, обговорюється організація вбивства, виконавці та інші деталі. За версією слідства, основним мотивом злочину став той факт, що Андрій Наумов був перешкодою для повернення Дмитра Нескоромного на високу посаду в керівництві Служби, а також виступав проти призначення окремих членів екскоманди Нескоромного в СБУ», – вказано у повідомленні.

За даними СБУ, фігуранти справи розробили «детальний план» посягання на життя Наумова.

«Задля його виконання співробітник АТЦ Ю.Расюк упродовж жовтня 2020 – січня 2021 року підшукав виконавців злочину, забезпечив їх фінансування, організував стеження за А.Наумовим. Це також підтверджено матеріалами справи та відповідними аудіо записами. Попри вжиті фігурантами заходи конспірації, співробітники СБУ задокументували їхню протиправну діяльність та запобігли вчиненню замовного вбивства. Під час чергової передачі грошових коштів затримано Ю.Расюка, якому 23 січня 2021 Шевченківський районний суд м.Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – зазначили в СБУ.

В СБУ виклали у мережу, як кажуть у відомстві, записи розмов фігурантів справи.

Тим часом сьогодні стало відомо, що сам Дмитро Нескоромний анонсував пресконференцію щодо «зловживань найвищих посадових осіб України». Захід запланований на 2 лютого в Брюсселі.

23 січня Служба безпеки України повідомила про затримання чинного співробітника відомства, який намагався вбити співробітника спецслужби. Пізніше стало відомо, що йдеться про полковника Антитерористичного центру при СБУ Юрія Расюка.

Перші повідомлення про справу всередині СБУ оприлюднив журналіст Юрій Бутусов. 22 січня той, посилаючись на свої неназвані джерела у спецслужбі, стверджував, що за підозрою в організації замовного вбивства затримано полковника СБУ Юрія Расюка, – жертвою мав стати бригадний генерал СБУ, начальник головного управління внутрішньої безпеки Андрій Наумов, а замовником нібито був полковник СБУ Дмитро Нескоромний, колишній перший заступник голови СБУ і начальник головного управління боротьби з корупцією. Журналіст також стверджував, що це було кримінальною «розбіркою» між групами впливу в СБУ в їхній боротьбі за «кришування» тіньового бізнесу.

У месенджері Telegram 23 січня з’явився канал, названий іменем Дмитра Нескоромного і з його фотографією. Автор цього каналу стверджував, що він дійсно той самий Нескоромний, що він уже перебуває в Німеччині і планує найближчими днями влаштувати пресконференцію «в столиці однієї з держав ЄС» і оприлюднити матеріали, за його словами, про зв’язки чільних представників нинішньої влади України з Росією.