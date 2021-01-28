СБУ оголосила в розшук росіянина, який брав участь у катуваннях українських військових

Служба безпеки України оголосила у розшук одного з ватажків незаконного збройного угруповання «ДНР» на прізвисько Абхаз. Про це повідомили в Головному управлінні СБУ у Донецькій та Луганській областях.

«Контррозвідники та слідчі СБУ встановили, що громадянин РФ у 2014 році став засновником і тривалий час очолював незаконне збройне формування «Интернациональная бригада «Пятнашка» терористичної «ДНР». Він брав безпосередню участь у спротиві силам АТО/ООС на окупованій території Донецької області, а також у знущаннях та катуваннях захоплених українських військовослужбовців, залякуванні мирного населення», – мовиться у повідомленні.

Як з’ясували у спецслужбі, наразі росіянин переховується від правоохоронців на непідконтрольній Києву території Донецької області, а також у сепаратистському регіоні Грузії Абхазії.

Бойовику заочно повідомлено про підозру за частиною 1 статті 258-3 (Створення терористичної групи чи терористичної організації), частиною 2 статті 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), частиною 1 статті 438 (Жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням) Кримінального кодексу України.