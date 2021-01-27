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27 січня 2021, Київ 11:45
Новини | Події

СБУ: 10 пособникам бойовиків оголосили підозру в злочинах проти основ нацбезпеки

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років

Служба безпеки України повідомляє, що слідчі СБУ оголосили про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України ще десятьом особам, «причетним до забезпечення у 2014 року фейкового волевиявлення в ОРДЛО».

«Досудове слідство встановило, що фігуранти справи добровільно сприяли організації і проведенню незаконного референдуму та виконували обов’язки членів «територіальних виборчих комісій» на території селищ Новогородського й Золотого на Луганщині, Володимирівки, Українська й Краматорська Донецької області», – йдеться в повідомленні.

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Наразі під процесуальним керівництвом прокуратури тривають «невідкладні слідчі дії», додали в СБУ.

За даними Служби безпеки, протягом 2020 року засуджено 134 організатори незаконного голосування, загалом до кримінальної відповідальності за організацію фейкового волевиявлення притягнуто 158 осіб.

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