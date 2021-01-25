Контррозвідка СБУ затримала розвідника бойовиків «ЛНР»

Контррозвідка Служби безпеки України під час спецоперації затримала бойовика «ЛНР», який брав участь у бойових діях проти українських військових.

«Слідчими та оперативниками встановлено, що мешканець Луганщини у 2014 році приєднався до так званого «3-го Станично-Луганського батальйону десантно-штурмової бригади» незаконного збройного угруповання «ЛНР». Згодом продовжив злочинну діяльність на посаді розвідника у складі так званої «окремої розвідувальної роти 4 ОМСБр 2 АК НМ ЛНР», – мовиться у повідомленні СБУ.

Як з’ясувала контррозвідка, бойовик виконував розвідувальні завдання у районі Станиці Луганської, Чорнухиного та Дебальцевого.

Затриманому повідомили про підозру за частиною 2 статті 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формуваннях) Кримінального кодексу України. Також вирішується питання щодо повідомлення про підозру за частиною 2 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Також бойовику мають обрати запобіжний захід.