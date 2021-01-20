Проверяли «Правый сектор», СБУ и контрразведка – история «Фортуны», которую отправили в СИЗО за сходство с конвоиром «ДНР»

(Друкуємо мовою оригіналу)

Поехала за удостоверением участника боевых действий, а попала в Лукьяновское СИЗО. Викторию Котеленец, ветерана ДУК «Правого сектора», арестовали 19 января прямо в Министерстве по делам ветеранов. Ее подозревают в участии в незаконных вооруженных формированиях, подконтрольных России. Как такое может быть? Котеленец похожа на женщину-боевика, конвоировавшую украинских военнопленных на «параде пленных» в Донецке летом 2014-го. Родственники и побратимы Виктории говорят, что из-за этого ее уже неоднократно проверяли спецслужбы и криминала не нашли. Но накануне ветеран прямо из Министерства попала – за решетку. Дома ее ждут двое маленьких детей и муж-военный.

19 января ветеран ДУК ПС Виктория Котеленец, позывной «Фортуна», приехала из Алексеево-Дружковки (Донецкая область), где она живет, в Киев. В Министерстве по делам ветеранов ей должны были вручить удостоверение участника боевых действий. Как сообщила в социальной сети Елена Белозерская, тоже ветеран ДУК ПС, Викторию арестовали полицейские прямо в здании министерства.

Сейчас Викторию Котеленец на 60 суток посадили в Лукьяновское СИЗО в Киеве. Бойца «Правого сектора» заподозрили в участии в деятельности незаконных вооруженных формирований. «Фортуну» подозревают в том, что она конвоировала так называемый «парад пленных», который российские гибридные силы устроили в Донецке 24 августа 2014 года. Как доказательство предъявляют фото женщины со штыком – на первый взгляд, она похожа на Викторию.

Параллельно с арестом квартиру Виктории в Алексеево-Дружковке обыскали полицейские. В постановлении Печерского суда Киева сказано, что цель обыска – изъять документы, вещи, изображения с символикой «ДНР», которые касаются участия Виктории Котеленец в деятельности незаконных вооруженных формирований.

Уже и проверка МВД была, и проверка СБУ. Это не она

О таких подозрениях муж Виктории Анатолий, ветеран ДУК ПС, говорит коротко: «маразм».

«Это уже не первый раз здесь по этой фотографии приходят. Уже и проверка МВД была, и проверка СБУ. По результатам: все проверили, это не она. Ну вот еще раз захотелось», – с горькой иронией говорит муж «Фортуны».

Путь от «карателей» к побратимам

Наталья Воронцова, мать Виктории, взволнована происходящим. Во время интервью женщина не может сдержать слез. Наталья вспоминает: когда боевики российских гибридных сил ушли из оккупированных городов в Донецк, поверила сказкам о «карателях».

«Всех пугали, и все были напуганы, что идут «правосеки», всех будут резать. Это было. И ни для кого не секрет. Мы боялись, что будет тоже бомбежка. Я говорю: Вика, давай уезжай в Донецк подальше», – вспоминает Наталья Воронцова. По ее словам, когда Виктория попала в Донецке под артобстрел, – поехала с семьей в Россию. Это было, говорит Наталья Воронцова, в конце июля 2014 года.

Женщина показывает несколько фото и говорит, что их сделали в России. На них выбита дата: 14 августа 2014 года. (Заметим, на фото у Виктории короткие черные волосы. А у конвоира из Донецка на фото от 24 августа того же года – длинные светлые волосы).

Из России в Донецк Виктория вернулась в ноябре 2014 года. Уже тогда она общалась с «Правый сектором» и хотела освобождать землю от оккупации российских гибридных сил.

Наталья Воронцова вспоминает, что тогда добровольцы провели целую спецоперацию, чтобы вытащить из оккупированного Донецка Викторию вместе с сыном. После этого «Фортуна» месяц побыла дома, вспоминает мать, и пошла воевать. Теперь бойцы «Правого сектора» – боевые побратимы для дочери и родные ребята для матери.

Кто на фото

Наталья Воронцова впервые увидела фото женщины, которая конвоировала «парад пленных», пять лет назад.

Я начала присматриваться: не ее ни скулы, ни нос, ни подбородок, ни руки

«Я говорю: не поняла! Это же Вика. Потом, стоп, откуда она может там быть, если она находилась в России. Я начала присматриваться: не ее ни скулы, ни нос, ни подбородок, ни руки. Ну тогда вроде как в СБУ разобрались: да, это не она», – делится Воронцова.

О том, что на фото не «Фортуна», Радио Донбасс.Реалии рассказала и «Дана», Диана Виноградова, спикер ДУК ПС. Она уверяет, что Викторию Котеленец неоднократно проверяли. Подтвердили, что «Фортуна» не участвовала в каких-либо преступных актах.

Подпишитесь на нашу пятничную рассылку «Неделя на Донбассе». Все важное о регионе коротко – всего в одном письме в неделю

Ее не просто проверила наша служба безопасности: ее проверили в СБУ, ее проверила контрразведка Вооруженных сил Украины

«Она априори не могла быть той женщиной, которая конвоировала пленных. Ее не просто проверила наша служба безопасности: ее проверили в СБУ, ее проверила контрразведка Вооруженных сил Украины. Потому что люди, которые попадают с оккупированных территорий, естественно подлежат более тщательному досмотру, более тщательной проверке. Очевидно, что на фото – другой человек. Мало того: еще в 2014 году лицо, которое есть на фото с «парада», было определено. И это не Виктория. Это другая женщина», – рассказала нам «Дана».

Кто же на фото? Сайт «Миротворец» утверждает, что это Ольга Александровна Сухова, жительница Донецка 1982 года рождения, и вот ее страница. Можно было предположить, что имя это не настоящее, но в сети ВК у Суховой в друзьях есть трое мужчин с такой же фамилией – по возрасту это могли бы быть ее братья и отец, либо муж и его родственники. Ни фото возможных сослуживцев, ни собственных «при исполнении» Сухова не публиковала – размещала только много демотиваторов на тему якобы нападения Киева на Донбасс. Зато в 2019-м, в День независимости Украины, Сухова перепостила ту самую акцию боевиков с военнопленными:

У женщины-конвоира на видео можно рассмотреть зеленый полевой шеврон «Новороссия». Такие весной и летом 2014-го, когда силовая система Донецка еще не была выписана в «законах» оккупационных администраций, носили многие боевики. О принадлежности к конкретному подразделению они не говорят – такие часто носили, например, «стрелковцы». Но не лишь они.

Кстати, во всем «параде пленных» практически невозможно увидеть каких-либо знаков отличия на конвоирах. Все они идут в российском «пикселе» и в полевых или красных шевронах «Новороссия».

Также «Миротворец» проверил сходство Котеленец и конвоира на испытанной им ранее системе распознания лиц Neuroidentigraph, которая показала нулевой результат.

Мама правильно пошла на войну – сын Виктории

Сейчас родные Виктории не могут навестить ее в Киеве. Мать Наталья болеет и присматривает за старшим сыном Ильей, которому 11 лет. Муж Анатолий после обыска приводит в порядок квартиру и будет нянчить младшего ребенка, которому год и четыре месяца.

Илья говорит, что мама у него хорошая, иногда рассказывает о войне: что там стреляют и бывает страшно. Сын «Фортуны» уверен: мама правильно сделала, что пошла воевать.

Надо освобождать наши земли от захватчиков, от русских

«Потому что надо освобождать наши земли от захватчиков, от русских, которые считают, что большинство земель – их. Хотя в истории есть доказательства, что это – не их земли», – говорит 11-летний Илья.

Радио Донбасс.Реалии отправило запрос в Министерство по делам ветеранов с просьбой рассказать о деятельности ветерана летом 2014-го года, ведь если она получила удостоверение УБД, то вероятно, была проверена и сотрудниками Минвет.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Донбас.Реалії працює по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите).