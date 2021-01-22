В Одесі мітингували на захист ветеранки, заарештованої за підозрою в причетності до «ДНР»

В Одесі 22 січня відбулася акція на підтримку добровольця Вікторії Котеленець – бойові побратими і ветерани вимагали звільнити ветеранку з-під арешту. Колишню учасницю добровольчого українського корпусу «Правий сектор» і Української добровольчої армії затримали в приміщенні Міністерства у справах ветеранів, де вона мала отримати посвідчення учасниці бойових дій.

Одеса – перше місто, де відбулася така акція, але не остання, каже активістка Ярослава Вітко. Котеленець, за версією слідства, схожа на бойовичку незаконного угруповання «ДНР», яка конвоювала полонених українських військових на так званому «параді» в Донецьку в серпні 2014 року.

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«Котеленець інкримінують участь у створенні незаконних збройних формувань і жорстоке поводження із полоненими. Слідчому Національної поліції здалося, що жінка, яка воювала за так звану «ДНР», схожа на Вікторію. Ветеранка – дійсно переселенка з Донбасу, але її перевіряла Служба безпеки України. І контррозвідка підтвердила, що жінка з «ДНР» і Вікторія – це дві різні людини», – говорить Вітко.

Чоловік Вітко, Олександр Присяжнюк, воював із Вікторією Котеленець в одному підрозділі – окремому легкопіхотному загоні «Вольф», який входив до складу Української добровольчої армії.

«Вікторію перевіряли ще в 2015 році, не знаю, чому зараз знову підняли цю тему. Ми воювали разом із нею в 2016-2017 році. Потім вона завагітніла, одружилась із нашим побратимом. В них зараз двоє дітей. Наші вимоги сьогодні – припинити переслідувати добровольців і звільнити «Фортуну» з під варти», – заявив Присяжнюк.

Як розповів згодом журналістам ветеран 90-го батальйону 81-ї бригади Олександр Попов, зараз чоловік Котеленець служить в тому ж батальйоні.

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До акції приєднався представник Одещини у раді ветеранів при Міністерстві у справах ветеранів України Олександр Голопотелюк. Затримувати ветеранів тільки через припущення неприпустимо, заявив ветеран 28-ї окремої механізованої бригади.

«Її перевіряла і СБУ, і контррозвідка, в них питань до Вікторії не було. Але в деяких експертів питання виникли, їм здалося… Коли йде сьомий рік війна і ось таке ставлення до воїнів. Коли через такі припущення заарештовують воїнів – це тиск, іншого визначення я дати не можу», – заявив Голопотелюк.

Учасницю бойових дій Вікторію Котеленець з позивним «Фортуна» затримали в Києві 19 січня. Вона приїхала до столиці з Олексієво-Дружковки (Донецька область), щоб отримати посвідчення учасника бойових дій. Її заарештували на 60 діб. Блогерка та доброволець Олена Білозерська повідомила, що, за версією слідства, Вікторія нібито брала участь в конвоюванні українських полонених в Донецьку під час так званого параду.