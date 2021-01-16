У Запоріжжі вшанували пам’ять оборонців Донецького аеропорту

16 січня у Запоріжжі у парку Металургів відбулася акція вшанування пам’яті оборонців Донецького аеропорту. Учасники вшанували загиблих хвилиною мовчання, а також поклали квіти до пам’ятника захисникам України та пам’ятних знаків з портретами загиблих на Донбасі запорізьких бійців.

«Іноді здається, що це було не зі мною. А ось про хлопців завжди пам’ятаю. Цей день – більше день пам’яті про загиблих, про хлопців, яким, скажімо так, пощастило менше, ніж мені – тих, хто був поряд, хто захищав і мене там, і я їх захищав. Для мене це день пам’яті про хлопців. Саша Пивоваров, загиблий з мого батальйону. Перший загиблий з батальйону в аеропорту. Інші хлопці з інших підрозділів, з якими не був тоді. Це згадка про них», – каже ветеран війни на Донбасі, учасник оборони Донецького аеропорту В’ячеслав Зайцев.

В акції вшанування взяли участь чинні військовослужбовці, представники міської та обласної влади, волонтери та ветерани війни на Донбасі. Зокрема, у вшануванні пам’яті загиблих захисників донецького аеропорту взяли участь учасники боїв в останні дні оборони ДАП.

«Я згадую в цей день 18 січня, коли ми з побратимами проривалися до наших хлопців, які були в аеропорту. Але це була невдала спроба. Теж були наші загиблі побратими. Дуже багато було поранених. Теж отримав поранення в тому бою. На жаль, ми не дійшли: потрапили в оточення, прийняли бій, де потім наші розвідники вже йшли нам на допомогу для того, щоб пробити нам дорогу. Завжди казав: хлопці, вибачте, але ми до вас пробивалися. І вже 20 січня ворог підступно під приводом (евакуації – ред.) поранених замінував. Ми по-людськи поступали, а вони так підло поступили і багато загиблих наших хлопців в аеропорту. Для мене і моїх побратимів 18 січня був останній бій за Донецький аеропорт. Новину, коли підірвали термінали, ми з побратимами по телебаченню побачили вже у Дніпропетровському шпиталю», – розповів ветеран війни на Донбасі, учасник оборони Донецького аеропорту Сергій Кирик.

Бої за Донецький аеропорт тривали з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року і закінчилися після повного руйнування обох терміналів і диспетчерської вежі аеропорту. В обороні також брали участь волонтери і медики.

У Донецькому аеропорту та селищі Піски впродовж цього періоду воювали спецпризначенці 3-го окремого полку, бійці 79-ї, 80-ї, 81-ї, 95-ї окремих аеромобільних та 93-ї окремої механізованої бригад, 57-ї окремої мотопіхотної бригади, 90-го окремого аеромобільного та 74-го окремого розвідувального батальйонів, бійці полку «Дніпро-1», Добровольчого українського корпусу (ДУК) та інші.

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У період з 18 до 21 січня 2015 року внаслідок підриву російськими гібридними силами нового терміналу загинули 58 «кіборгів», і 21 січня військове командування вирішило відвести українських військовослужбовців з повністю зруйнованої і непридатної для оборони будівлі.

Захищаючи Донецький аеропорт, загинули понад 200 українських військових, поранені понад 500. Багатьох із них відзначено державними нагородами, частину – посмертно.