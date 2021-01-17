Мінветеранів: створення реєстрів ветеранів і захисників України – одне з пріоритетних завдань

Створення реєстру ветеранів і захисників України є одним з пріоритетних завдань, заявила міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Це дуже серйозний технічний проєкт, щоб організувати всі реєстри. І ще одне, що дуже важливо – це забезпечити захист персональних даних. Адже реєстр ветеранів і захисників України – це реєстр відповідної категорії осіб. І ми також, міністерство, над цим працюємо разом з відповідними органами. Я думаю, що все ж таки ми дійдемо до успішного результату. Я собі це поставила як одне з пріоритетних завдань», – сказала Лапутіна в ефірі програми «Суботнє інтерв’ю».

Вона розповіла, що в конкурсному відборі визначили розробника програмного забезпечення, опрацьоване та затверджене технічне завдання реєстру.

Станом на вересень 2020 року в Україні були зареєстровані близько 460 тисяч учасників бойових дій.