Держава має залучати капеланів до психологічної реабілітації ветеранів – Лапутіна

Держава має залучати військових капеланів до психологічної реабілітації ветеранів силових структур, сказала міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода.

Говорячи в «Суботньому інтерв’ю» про необхідність психологічної допомоги людям, які завершили чи завершують службу в Збройних силах України і схожих структурах, вона заявила, що для цього також треба використовувати вже наявні можливості – центри психологічної реабілітації, – а також залучати і допомогу міжнародних організацій, і релігійні організації.

За її словами, психологічної допомоги потребують не тільки ті, хто брав участь у бойових діях, а взагалі військові: «У провідних країнах світу існує практика, коли людина десь за пів року до звільнення отримує не просто психологічну допомогу, а орієнтацію на різні можливості працевлаштування. Бо цей психологічний стан – це не тільки від того, що людина бачила бойові дії, отримала там травму. Людина бачить зневіру у майбутньому, вона не знає, куди їй піти далі, і вона ще більше фруструє з цього».

Інститут капеланів, чи військових священиків, у Збройних силах, Національній гвардії і Державній прикордонній службі України був офіційно запроваджений у липні 2014 року, після початку російсько-української війни. До їхніх завдань на практиці входить не тільки задоволення релігійних потреб військовослужбовців, а й психологічно-виховна робота тощо.