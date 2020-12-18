Верховна Рада призначила контррозвідницю Юлію Лапутіну

Верховна Рада 18 грудня підтримала призначення Юлії Лапутіної на посаду міністерки у справах ветеранів.

За її кандидатуру висловилися 248 народних депутатів, проти – жодного. Утрималися 60 парламентарів, не голосували – 34.

«Як я бачу вирішення питання ветеранів: це має бути системна державна роботи, де поєднані зусилля парламенту, уряду, громадського сектору, ветеранських організацій і, звичайно, міністерства», – сказала Лапутіна в своїй промові перед голосуванням.

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Призначення Лапутіної підтримали фракції «Слуга народу», «За майбутнє», група «Довіра» та восьмеро позафракційних депутатів.

Юлія Лапутіна – учасниця бойових дій на Донбасі, контррозвідниця, генерал-майор СБУ. Очолювала Директорат комунікації та інформаційної політики Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.