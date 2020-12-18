Разумков доручив перевірити заяви про кнопкодавство під час голосування у четвер

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував заяви про кнопкодавство, які лунали після голосування за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. Про це він сказав 18 грудня на початку засідання Верховної Ради.

Разумков пояснив, що на нараді представників парламентських фракцій та груп, на якій був також прем’єр-міністр Денис Шмигаль, обговорили заяви щодо ймовірного кнопкодавства під час одного з голосувань.

«Надійшла заява від двох фракцій, вона буде розписана і направлена на комітети на найближчому засіданні, яка відбудеться згідно з графіком – розглянути ситуацію, яка, можливо, мала місце щодо одного з голосувань вчора, всі його знають, всі про нього чули, і вивчити цю ситуацію на регламентному комітеті. Всі матеріали, які до мене надійдуть, я розпишу на профільний комітет», – сказав він.

Спікер парламенту нагадав, що Верховна Рада ухвалила закон про кримінальну відповідальність за неперсональне голосування, «але сьогодні всі колеги кажуть, що він не працює».

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Відтак він звернувся до регламентного комітету з проханням розробити новий документ про посилення відповідальності за кнопкодавство.

«Розробити зміни до законодавства, яке б зробило більш жорсткою відповідальність за неперсональне голосування. І в рамках збільшення кримінальної відповідальності, і штрафів за такі дії. Це потрібно зробити до 15 січня, щоб на початку нашої роботи, витримавши всі необхідні строки, ми змогли розглянути цей законопроєкт одним із перших після Нового року», – заявив Разумков.

Він також озвучив пропозицію, нібито отриману від усіх фракцій, встановити додаткові камери в сесійній залі. Також Разумков закликав депутатів користуватися тими місцями, які були закріплені за ними під час розподілу сесійної зали між фракціями та групами.

«Повертаємося до того розташування фракцій та груп, яке було під час розподілу місць між фракціями та групами. Всі інші місця для голосування будуть відключені від системи «Рада», – повідомив голова Верховної Ради.

Напередодні в ефірі каналу «1+1» Разумков прокоментував заяви про кнопкодавство під час голосування за призначення Сергія Шкарлета, заявивши про плани «розбиратися», якщо будуть факти порушень.

Напередодні народна депутатка Інна Совсун повідомила, що її фракція «Голос» має намір оскаржувати результати голосування у парламенті за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти. Вона пояснила це тим, що частина депутатів, які нібито голосували за Шкарлета, фізично не були присутні на своїх місцях.

Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки 17 грудня. Більшість голосів із 226 дала фракція «Слуга народу», також його підтримали представники «Опозиційної платформи – За життя», «За майбутнє», «Довіри» і семеро позафракційних депутатів.