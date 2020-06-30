Стефанчук оприлюднив в ефірі Радіо Свобода неперевірену інформацію щодо справи проти «кнопкодава» – рух «Чесно»

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук оприлюднив в ефірі Радіо Свобода неперевірену інформацію щодо того, ніби факт неособистого голосування в парламенті вже перебуває на стадії судового розгляду. На це 30 червня звернув увагу рух «Чесно».

Активісти заявили, що уважно відстежують перебіг кримінального провадження за фактом неособистого голосування народного депутата з групи «Довіра», мажоритарника із Закарпаття Владіслава Поляка на пленарному засіданні Верховної Ради в лютому 2020 року.

«Це перший випадок кнопкодавства в парламенті, зафіксований нами після набрання чинності законом про криміналізацію неперсонального голосування. На нашу думку, справа Поляка заслуговує на особливу увагу з боку громадськості як перша реальна спроба притягнути нардепа-кнопкодава до відповідальності. Тому рух «Чесно» не лише взявся прискіпливо моніторити цю справу, а й погодився всіляко сприяти слідству. Зокрема, ми надали офісу генерального прокурора відеодокази кнопкодавства Поляка й дали свідчення як свідки», – ідеться в повідомленні.

Слідчий ДБР, котрий опікується цією справою, інформацію про передання її до суду спростував.

«Станом на цю мить кримінальне провадження перебуває на стадії досудового розслідування», – передає рух «Чесно» слова слідчого.

27 червня перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі програми Радіо Свобода «Суботнє інтерв’ю» заявив: «Я знаю, що один (факт кнопкодавства після набрання чинності законом про криміналізацію неособистого голосування – ред.) є. Я знаю, що справа по цьому слухається, кінцевого вироку суду ще немає».

16 січня 2020 року набрав чинності закон щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами на пленарних засіданнях парламенту. За кнопкодавство депутату загрожує штраф у розмірі від 51 до 85 тисяч гривень, однак для цього провину необхідно спочатку довести в суді. У разі визнання чинного депутата Верховної Ради винним у кнопкодавстві він утратить свій мандат у день набрання законної чинності обвинувальним вироком.