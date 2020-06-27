Перша справа за кнопкодавство наразі в суді – заступник спікера Верховної Ради

Перша справа проти народного депутата наразі слухається в суді, сказав в інтерв’ю Радіо Свобода перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Він розповів, що наразі відомо про один випадок кнопкодавства після того, як Верховна Рада в січні запровадила кримінальну відповідальність за не особисте голосування.

«Я знаю, що один (випадок кнопкодавства – ред.). Я знаю, що справа по цьому слухається. Кінцевого вироку немає ще суду», – сказав Стефанчук.

Він пов’язує те, що за останні місяці зафіксовано тільки один випадок, саме з загрозою кримінальної відповідальності.

«Нам неважливо, яким буде розмір кримінальної відповідальності, факт кримінальної відповідальності є підставою для позбавлення особи статусу народного депутата. Тому що, щоб інше зробити, нам треба вносити зміни до Конституції. А це, ви розумієте, дві сесії підряд, бо ми повинні пройти висновок КСУ, тому ми пішли іншою формулою – наявність кримінальної справи, вирок суду є підставою для позбавлення народного депутата його мандату», – зазначив заступник спікера.

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В лютому 2020 року Офіс Генерального прокурора повідомив, що розпочав кримінальне провадження через неособисте голосування народного депутата. Ім’я депутата не називалося, але рух «Чесно» повідомив, що йдеться про мажоритарника з Закарпаття Владіслава Поляка.

16 січня набув чинності закон про криміналізацію неособистого голосування. Закон запроваджує кримінальну відповідальність за умисне голосування парламентарем на пленарному засіданні Верховної Ради замість іншого народного депутата (неособисте голосування).