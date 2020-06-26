Партія «Голос» позбавила Вакарчука депутатських повноважень

Позачерговий з’їзд партії «Голос» 26 червня позбавив депутатських повноважень Святослава Вакарчук. Про це повідомила пресслужба партії.

«З’їзд ухвалив рішення щодо дострокового припинення повноважень народного депутата України Святослава Вакарчука в зв’язку з його виходом з парламентської фракції «Голосу», – мовиться у повідомленні.

Сам Вакарчук заявив, що збирається лишатися членом партії настільки довго, наскільки буде приносити їй користь, і «поки партія сприятиме європейському розвитку країни».

Після припинення повноважень Вакарчука, до фракції приєднається наступний кандидат з передвиборчого списку.

Святослав Вакарчук був обраний до парламенту нинішнього скликання по загальнодержавному багатомандатному округу від партії «Голос», №1 у списку.

11 червня народний депутат від партії «Голос» Святослав Вакарчук оголосив про складання мандата.18 червня Верховна Рада не змогла достроково припинити його депутатські повноваження – забракло голосів.

19 червня спікер Дмитро Разумков оголосив, що народний депутат Святослав Вакарчук вийшов зі складу фракції «Голос».