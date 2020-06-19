Вакарчук вийшов із фракції «Голос»

Народний депутат Святослав Вакарчук вийшов зі складу фракції «Голос», оголосив голова у сесійній залі Верховної Ради спікер Дмитро Разумков.

«18 червня Верховна Рада більшістю не підтримала постанову про припинення моїх депутатських повноважень. Я щиро дякую кожному депутату, який проголосував «за». Це було виявом поваги до мого рішення. Оскільки власні рішення я не змінюю, то єдиний вибір, який ВР мені залишила за законом, це: спочатку вийти з фракції, а потім бути виключеним з’їздом партії з виборчого списку, що, згідно з Конституцією, автоматично призведе до втрати мною депутатського мандата», – почснив у фейсбуці Святослав Вакарчук.

Він повідомив, що замість нього у парламент зайде наступний по списку кандидат в депутати – це Аліна Свідерська, юристка, спеціалістка з питань енергетики і випускниця Кембриджу.

«Такий спосіб складання депутатського мандату – вимушений і формальний. І мені шкода, що частина парламентарів залишила мені саме цей варіант. Але, це вже їхня відповідальність. Як і казав раніше, залишаюсь членом партії «Голос», і зроблю все від себе залежне, щоб партія розвивалась і була успішною», – додав Вакарчук.

11 червня народний депутат від партії «Голос» Святослав Вакарчук оголосив про складання мандата.18 червня Верховна Рада не змогла достроково припинити його депутатські повноваження – забракло голосів.

Святослав Вакарчук був обраний до парламенту нинішнього скликання по загальнодержавному багатомандатному округу від партії «Голос», №1 у списку.