Рада відмовилась припиняти депутатські повноваження Вакарчука

Верховна Рада у четвер відмовилася припиняти депутатські повноваження депутата від партії «Голос» Святослава Вакарчука, який раніше оголосив про складання мандата і подав на розгляд парламентарів відповідну заяву.

Після винесення спікером парламенту Дмитром Разумковим на голосування питання про припинення депутатства Вакарчука під вигуки депутатів набралося лише 175 голосів.

«Рішення не підтримано», – сказав Разумков і оголосив перерву в роботі Ради до 12:30.

Раніше сьогодні Верховна Рада 343-ма голосами припинила повноваження народного депутата Ольги Бєлькової із «Батьківщини».

11 червня народний депутат від партії «Голос» Святослав Вакарчук оголосив про складання мандата. Він заявив, що цим рішенням аж ніяк не припиняє свою політичну діяльність, і додав, що має у планах «великий освітній проєкт».

У березні Вакарчук залишив посаду голови партії «Голос». 11 березня з’їзд «Голосу» обрав новою керівницею партії Кіру Рудик.