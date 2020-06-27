Через референдум територію України можна буде тільки розширити – Стефанчук

На всеукраїнський референдум можна виносити тільки питання розширення території України, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Він назвав «фейком» побоювання, що через референдум можна буде легалізувати анексію Криму Росією. Стефанчук пояснив, що законопроєкт про референдум посилається на Конституцію, яка передбачає, що зміна териорії України може відбуватися через референдум.

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«Ми не знаємо, що закладалося авторами Конституції в це, але ми були вимушені процитувати цю норму в даному законопроєкті. Але ми розуміємо, що можуть бути спекуляції на цьому фоні. І саме тому, коли ви подивитеся в тій самій статті 73, ми поклали запобіжник, що не можуть виноситися питання, які стосуються територіальної цілісності України. Таким чином ми цю формулу протрактували так, що тільки питання розширення території України можуть бути питанням всеукраїнського референдуму», – заявив Стефанчук.​

За словами заступника спікера парламенту, на референдум можуть виноситися лише питання, які не суперечать Конституції та відповідають міжнародним стандартам. Відтак, на його думку, ринок землі не може бути заборонений через референдум, адже це суперечитиме конституційному праву власності.

Інше резонансне питання – смертної кари – також не можна виносити на референдум, додає він.

«Питання повернення смертної кари – це було питання фактично №1, яке люди хотіли би винести на референдум. Але ми розуміємо, що такий референдум буде, як ви кажете, справді популістичним. І тому ми й заклали цей запобіжник , що це чітко суперечить 6-му і 13-му протоколу Європейської конвенції. Тому що там чітко записано, що не може бути смертна кара. І тому це питання не може виноситися на всеукраїнський референдум. Ми виходили з сутності прав людини», – пояснив народний депутат.

18 червня Верховна Рада України ухвалила за основу президентський законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум.