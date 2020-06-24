Разумков: зміни до Конституції в частині децентралізації навряд ухвалять до місцевих виборів

Зміни до Конституції в частині децентралізації навряд ухвалять до місцевих виборів, повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в інтерв’ю «Українському радіо».

Журналістка нагадала, що зміни до Конституції планували ухвалити до місцевих виборів у жовтні, але президент відкликав свій законопроєкт.

«Іншого законопроєкту не надходило до Ради. Важко відповісти на це питання, тому що часу мало. Встигнути його розглянути на цій сесії, мені здається, буде вже нереально. Малоймовірно, що такий закон до виборів буде прийнятий», – заявила Разумкова.

Наприкінці 2019 року президент України Володимир Зеленський подав проєкт змін до Конституції в частині децентралізації. Експерти і опозиційні політики побачили в законопроєкті безпекові ризики та навіть «централізацію» влади в інтересах глави держави.