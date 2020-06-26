Перше видання Конституції гетьмана України Пилипа Орлика білоруською мовою представили у Мінську

У Національній бібліотеці Білорусі відбулася презентація першого видання білоруською мовою історичного документу «Договори та постанови про права і свободи військових», відомого як Конституція гетьмана України Пилипа Орлика.

Подія була приурочена до 24-ї річниці ухвалення Верховною Радою сучасної Конституції України, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Редакція Конституції Філіпа Орлика білоруською мовою підготовлена за ініціативою Мінського громадського товариства українців у Білорусі «Заповіт» та видана за сприяння Посольства України в Білорусі.

У презентації взяли участь посли Швеції Крістіна Йоганнесон (одна з оригінальних копій Конституції зберігається у Швеції) та Молдови Віктор Сарахан (Конституція Орлика була ухвалена у Бендері на території сучасної Молдови), а також заступник міністра інформації Білорусі Ігор Бузовський, директор Національної бібліотеки , директор Інституту історії Національної академії наук Білорусі В’ячеслав Данилович, представники наукових кіл та української громадськості.

Посол України в Білорусі Ігор Кизим наголосив на важливій ролі Пилипа Орлика не лише в історії конституційно-правової думки України, а й у розвитку українсько-білоруських відносин.

Пилип Орлик народився на території сучасної Республіки Білорусь у селі Касута Вілейської області 11 (21) жовтня 1672 року.

Конституція Орлика була затверджена 5 (16) квітня 1710 року.

Посол України передав Національній бібліотеці декілька примірників видання. У свою чергу Крістіна Йоганнесон подарувала бібліотеці факсимільну копію оригінальної Конституції Орлика, написану латиною, яка зберігається в Національному архіві Швеції.