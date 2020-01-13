Зеленський підписав закон про відповідальність за «кнопкодавство»

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про «забезпечення особистого голосування народними депутатами України на пленарних засіданнях Верховної Ради України», повідомляє 13 січня Офіс президента. Аналогічна інформація зазначена на сайті Верховної Ради.

Згідно з повідомленням Офісу президента, закон «запроваджує кримінальну відповідальність за умисне голосування парламентарем на пленарному засіданні Верховної Ради замість іншого народного депутата (неособисте голосування)».

«Таке діяння каратиметься штрафом від 3 тисяч до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян», – йдеться в повідомленні.

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Як зазначено в редакції закону до другого читання, якщо народний депутат помітить випадок неособистого голосування, він може вимагати зупинити розгляд питання.

«Головуючий на пленарному засіданні встановлює присутність відповідного народного депутата у залі засідань Верховної Ради, а в разі його відсутності повідомляє Верховну Раду про виявлений факт порушення вимог щодо особистого голосування і доручає Лічильній комісії вилучити картку такого народного депутата та передати її головуючому на пленарному засіданні і проводить повторне голосування щодо пропозиції, яка ставилась на голосування останньою», – йдеться в тексті документу.

Після проведення повторного голосування головуючий доручає Апарату парламенту підготувати повідомлення про неособисте голосування. Це повідомлення разом із протоколом, стенограмою пленарного засідання, на якому сталося порушення, його відеозаписом надається голові Верховної Ради, який має направити матеріали до Державного бюро розслідувань.

Також, відповідно до змін в другому читанні, повідомляти про порушення вимоги особистого голосування можуть журналісти.

«Журналіст має право подати заяву до Апарату Верховної Ради про виявлений факт разом із відповідними матеріалами фотозйомки або відеозапису», – йдеться в законопроєкті.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

19 грудня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про забезпечення персонального голосування народними депутатами України.