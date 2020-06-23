Конституційний суд аналізує конституційність окремих положень закону про люстрацію

Конституційний суд України аналізує конституційність окремих положень закону про людстрацію, повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook. Засідання відбувається за конституційним поданням Верховного суду та 47 народних депутатів.

«Мною буде озвучена позиція, що стосується ознак неузгодженості з Конституцією України положень Закону, насамперед частин першої та другої статті 3, в частині поширення їх дії на осіб, які не обіймали високих політичних посад», – розповіла Денісова.

За її словами, позиція ґрунтується на міжнародних стандартах проведення люстраційних заходів, зокрема щодо необхідності розмежування політичної та юридичної відповідальності, а також на окремих положеннях Конституції України, насамперед щодо дотримання конституційних принципів індивідуальної відповідальності та презумпції невинуватості, забезпечення дії конституційного принципу верховенства права.

Закон про люстрацію набрав чинності в жовтні 2014 року. У 2015 році народні депутати звернулися до Конституційного суду з проханням перевірити закон на відповідність Конституції. Наразі рішення не ухвалили. Станом на квітень в Україні люстрували 922 чиновники.

17 жовтня 2019 року Європейський суд із прав людини ухвалив рішення, що звільнення державних службовців на підставі українського закону про люстрацію, тобто закону «Про очищення влади», призвело до порушення їхніх прав.

Міністр юстиції Денис Малюська у грудні заявив, що уряд ініціюватиме перегляд закону про люстрацію після висновків Європейського суд у прав людини.