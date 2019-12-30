Малюська анонсує перегляд закону про люстрацію з урахуванням висновків ЄСПЛ

Уряд ініціюватиме перегляд закону про люстрацію після висновків Європейського суд у прав людини, повідомив у інтерв’ю виданню «РБК» міністр юстиції Денис Малюська.

Таким чином він відповів на питання, чи планується такий перегляд. За словами Малюськи, питання в тому, «як і коли» це буде зроблено, але закон про люстрацію «однозначно» потребує змін.

«Єдине що, прочитавши це рішення, я не можу сказати, що на 100% зрозумів, що від нас хоче Європейський суд і яким чином треба поміняти закон, щоб він влаштував ЄСПЛ і відповідав Конвенції про захист прав людини. Тому що це рішення досить розмите, в ньому мова йде про певний баланс, а не про конкретні норми, які треба було б змінити або скасувати», – водночас зазначив він.

Малюська додав, що «загальний посил» суду зрозумілий: обсяг і кількість посад, які підпадають під люстрацію, нібито треба звузити.

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Він також припускає, що Київ, скоріше за все, оскаржуватиме рішення ЄСПЛ – час є до 17 січня 2020 року.

«Швидше за все ми подамо скаргу на розгляд Великої палати ЄСПЛ. Хоча б для того, щоб чіткіше зрозуміти аргументацію суду», – анонсував він.

Президент України Володимир Зеленський влітку 2019 року запропонував розширити люстрацію на чиновників, які працювали у органах влади після 2014 року. Малюська в інтерв’ю зазначив, що ця ідея «не на часі».

17 жовтня Європейський суд із прав людини ухвалив рішення, що звільнення державних службовців на підставі українського закону про люстрацію, тобто закону «Про очищення влади», призвело до порушення їхніх прав.

Закон про люстрацію набрав чинності в жовтні 2014 року. У 2015 році народні депутати звернулися до Конституційного суду з проханням перевірити закон на відповідність Конституції. Наразі рішення не ухвалили. Станом на квітень в Україні люстрували 922 чиновники.