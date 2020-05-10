Адвокатура, школа економіки, провадження САП: що зараз із колишніми «новими обличчями» Зеленського 

Днями стало відомо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила провадження проти колишнього генерального прокурора Руслана Рябошапки. Ще влітку минулого року президент Володимир Зеленський називав Рябошапку «на 100% своєю людиною», але така характеристика не завадила вже за півроку замінити його на Ірину Венедіктову. Радіо Свобода згадує членів команди Зеленського, які менше ніж за рік президентства пішли з влади.
Руслан Рябошапка, генеральний прокурор (29 серпня 2019 – 5 березня 2020 року)
До виборів Рябошапка був радником кандидата Володимира Зеленського. В інтерв’ю каналу KRYM у квітні 2019 року він розповів, що консультує його з питань судової реформи, реформи правоохоронної системи та боротьби з корупцією. Говорячи про початок роботи зі штабом Зеленського, Рябошапка згадував, що «повірив Володимирові».
«Моє перше враження було, що людина навіть якось аномально порядна і аномально чесна. Я досить давно на державній службі, в політиці був. За 20 років я таких людей зустрічав, можливо, на пальцях однієї руки, людей, яким можна вірити. Я думаю, що це його сила», – сказав Рябошапка про Зеленського.
Сам президент вже після перемоги, спілкуючись із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, сказав, що наступний генеральний прокурор буде «на сто відсотків його людиною». Цю посаду згодом і обійняв Рябошапка.
Втім, вже навесні 2020 року народні депутати, головно представники президентської «Слуги народу» та «Опозиційної платформи – За життя», відправили «генпрокурора Зеленського» у відставку. Сам президент ніяких конкретних причин не назвав, заявивши тільки: «немає результату – не повинен займати місце».
Що малося на увазі під результатом, він не уточнив. Проте сам Рябошапка, коментуючи фільм про рік президентства Зеленського у колонці для «УП», зазначив, що причина – в тому, що президент чекав «посадок», а не зміни системи.
Читайте також: 10 тез фільму Зеленського: про що говорив президент (а про що не згадав)
6 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила провадження проти колишнього генерального прокурора – його підозрюють у ймовірному декларуванні недостовірної інформації та отриманні неправомірної вигоди. Рябошапка називає цю справу безперспективною і пов’язує її зі своєю критикою президента та його оточення.
Андрій Богдан, Офісу президента (травень 2019 – лютий 2020)
Богдан потрапив у поле уваги медіа вже після появи в команді Зеленського, проти новим обличчям в політиці він не був. Юрист двічі обіймав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики в уряді Миколи Азарова.
Цей факт біографії, за законом про люстрацію, мав би стати перешкодою для призначення адвоката олігарха Ігоря Коломойського на державну посаду – але не став. Після свого обрання на посаду президента Володимир Зеленський перейменував Адміністрацію президента на Офіс, а Богдана призначив його керівником.
Ще до цього призначення Богдан дав інтерв’ю «Українській правді», в якому розповів, що саме він вмовив Зеленського балотуватися в президенти.
«Я йому сказав: «Володя, ти взагалі розумієш, що фільмом «Слуга народу» ти надав людям надію? І якщо ти навіть не спробуєш це зробити, то якимось моральним чином ти їх кинеш, підведеш. Напевно, воно тобі не потрібно, але вони цього очікують. Виграєш ти чи не виграєш – це інше питання. Але якщо ти цього не зробиш, то ти – чергова людина, якій вони довірилися, і ти їх підведеш», – згадував він.
За час роботи на посаді Богдан запам’ятався зокрема любов’ю до вечірок і заявами про непотрібність журналістів, а його неформальні спільні фотографії з президентом (в тому числі на пляжах та в спортзалах) встигли стати вірусними.
Ідилія, втім, довго не тривала: вже 11 лютого Зеленський звільнив соратника і призначив на його місце свого помічника Андрія Єрмака.
Аналітики, з якими спілкувалося Радіо Свобода, припускали, що відставка Богдана була пов’язана передусім із тим, що Єрмак в якийсь момент став більше потрібен президенту. За даними «УП», перед відставкою голова ОП мав із Зеленським «неприємну розмову».
Втім, публічно засмучуватися Богдан не став, і, судячи з його сторінки на Фейсбуці, вже за кілька днів після відставки полетів відпочивати. Згодом ексголова ОП повідомив про відновлення своєї адвокатської практики.
Олександр Данилюк, колишній секретар РНБО
Олександр Данилюк приєднався до команди кандидата в президенти Володимира Зеленського ще до виборів. Підхід колишнього коміка до передвиборчої кампанії він називав «абсолютно унікальним».
Після його перемоги Данилюк разом із Рябошапкою зустрівся з радниками голів Єврокомісії та Європейської ради як представник нового президента. Тоді він назвав 73% підтримки виборців «серйозним мандатом підтримки, який дає можливість новому президенту багато чого змінити в країні».
Данилюка вважали одним із кандидатів на посаду голови уряду, але зрештою він став секретарем Ради національної безпеки і оборони. Одразу після призначення Данилюк звинуватив адміністрацію колишнього попередника Зеленського Петра Порошенка в зникненні обладнання з ситуаційної кімнати в Адміністрації президента.
Читайте також: Ситуативна кімната Адміністрації президента: куди «зникли» техніка і меблі?
На чолі РНБО, як і у владній команді загалом, Данилюк провів близько чотирьох місяців. 30 вересня Зеленський звільнив його з посади секретаря РНБО.
Згодом екссекретар пояснив, що вирішив написати заяву про відставку через події навколо «Приватбанку». Данилюк очолював Міністерство фінансів у період націоналізації банку і вважав конфліктом інтересів те, що адвокат ексвласника установи Ігоря Коломойського Андрій Богдан очолює Офіс президента. До заклику Данилюка наслідувати його приклад і піти у відставку Богдан тоді не дослухався і пішов з посади лише на початку 2020 року.
Вже після відставки екссекретар РНБО публічно критикує оточення президента, в тому числі Андрія Єрмака. Данилюк також коментував скандал навколо поїздки Володимира Зеленського до Оману в той час, коли там ймовірно перебував голова Ради безпеки Росії Микола Патрушев. Він підкреслив, що прямих доказів такої зустрічі немає, однак, якщо вона все ж була, то матиме серйозні наслідки.
Олексій Гончарук, прем’єр-міністр (серпень 2019 – березень 2020)
Про Гончарука як про члена команди президента було відомо небагато до його прем’єрства. Після перемоги Зеленського він став заступником голови Офісу президента, а до того очолював «Офіс ефективного регулювання». Влітку 2019 громадська організація «Люди важливі», співзасновником якої є Гончарук, заявляла про свої політичні амбіції, хоча до участі в парламентських виборах справа не дійшла.
Читайте також: В України немає фінансових передумов для дефолту, але є його «адвокати» – Гончарук
У березні 2019 року Гончарук заявляв, що пов’язує «великі надії» зі змінами, яку можуть відбутися в цьому році. Втім, від апелювання до особистостей він утримувався і тоді, і після призначення на посаду прем’єра.
У січні 2020-го в мережі з’явилися записи, на яких нібито Гончарук говорить про «примітивне, в сенсі просте розуміння економічних процесів» президента Зеленського. Після цієї публікації прем’єр-міністр направив заяву про звільнення самому Зеленському (хоча рішення про відставку голови уряду ухвалює Верховна Рада).
Однак на початку березня 2020 року Верховна Рада таки відправила Гончарука у відставку після його заяви. Експерти пояснювали таке рішення реакцією влади на зниження рейтингу довіри з боку українців. Сам Зеленський пояснював відставку уряду потребою в «нових мізках і нових серцях». Виступаючи в парламенті перед голосуванням, Гончарук назвав президента «чесною та порядною людиною».
Вже після відставки Гончарук потрапив у поле зору Спеціалізованої антикорупційної прокуратури: проти нього відкрили провадження за те, що він нібито не зреагував на листа РНБО щодо обмеження експорту медичних товарів, потрібних для боротьби з пандемією коронавірусу.
«Це якесь непорозуміння», – охарактеризував цю ситуацію в інтерв’ю Радіо Свобода сам експрем’єр, додавши, що заява САП не мала фактичного продовження.
Тимофій Мілованов, міністр економіки (серпень 2019 – січень 2020)
Почесний президент Київської школи економіки Тимофій Мілованов не входив до передвиборчого штабу Зеленського (як і будь-якого іншого). Проте вже після його перемоги Мілованов організував для народних депутатів від партії «Слуга народу» тренінг у Трускавці.
Мілованов ще до свого призначення висловлювався на підтримку ринку землі, за відкриття якого виступав Зеленський. При цьому в інтерв’ю виданню «Главком» в червні 2019 року він заявляв, що ні за яких обставин не планує працювати в уряді.
У серпні, однак, плани економіста змінилися, і він доєднався до уряду Гончарука, очоливши Міністерство економіки, торгівлі та сільського господарства. На цій посаді Мілованов встиг наразитися на образи з боку Ігоря Коломойського після того, як засудив номер «Кварталу 95» про пожежу в будинку колишньої голови Національного банку Валерії Гонтарєвої. Коломойський назвав міністра «дебілом», на що Мілованов публічно відповів, що не ображається.
Вже після своєї каденції в інтерв’ю Мирославі Барчук на каналі UA:Перший Мілованов пояснив, що просто не знав, як відповісти.
«Я боявся, я тоді не розумів. як це працює. Зараз би я відповів, що, якщо тут хтось і дебіл, то це не я, а він, якби мені поставили таке саме питання. Тому, що ці люди насправді утримують Україну від розвитку, і цього не можна робити», – сказав він, однак додав, що про міру впливу будь-яких олігархів на Зеленського йому невідомо.
4 березня, після того, як Верховна Рада відправила у відставку уряд Олексія Гончарука, стало відомо, що Мілованов відмовився перейти до уряду Дениса Шмигаля. В інтерв’ю «Лізі» він пояснив це правом нового прем’єр-міністра формувати свою команду. Наступником Мілованова став Ігор Петрашко.
В тому ж інтерв’ю UA:Перший Мілованов зізнався, що радіє завершенню своєї роботи в уряді. Після цього він повернувся до роботи в Київській школі економіки.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ