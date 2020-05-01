Експрем’єр Гончарук заявив, що продовження історії з «експортом масок» не було

Колишній прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що історія із обвинуваченням його уряду у буцімто службовій недбалості під час вжиття заходів з протидії коронавірусу в контексті «дозволу на експорт» захисних засобів не мала жодного продовження.

«Продовження не було і бути не могло. Тому що це був хайп і маніпуляції, звичайно. Очевидно, у нас є багато людей, які люблять ловити хайп на подібних подіях. Я думаю, що в тому випадку правоохоронні органи вчергове зробили погану послугу президенту та показали, що вони можуть бути інструментом політичних переслідувань. Але це навіть смішно називати якимись переслідуваннями. Це якесь непорозуміння. Звичайно, український уряд нічого не експортував. Звичайно, навіть й мови не могло бути про те, щоб ми продавали маски за кордон. Але в чому була суть тих претензій, які висловлювалися? У тому, що ми нібито ще у січні не відреагували на листа секретаря РНБО. Це неправда. Це відверта брехня», – сказав експрем’єр в інтерв’ю Радіо Свобода.

Гончарук додав, що очолюваний ним уряд ще з середини січня працював над тим, щоб підготувати систему для проходження епідемії.

«Люди, які зараз працюють в уряді, наприклад, Віктор Ляшко, ще тоді відповідали, ще тоді почали готувати систему до проходження пандемії. Звичайно, що тоді ще не було зрозуміло масштабів, яких набуде ця пандемія. Звичайно, тоді ще зовсім інакше все це виглядало. Тому що, очевидно, навіть у світі це були поодинокі ще тоді випадки. І ми тоді координували свою діяльність з ВООЗ для того, щоб всі її рекомендації були виконані», – сказав експрем’єр.

23 березня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про кримінальне провадження за фактом «службової недбалості» посадовців Кабінету міністрів періоду прем’єрства Олексія Гончарука, вказуючи, що його уряд буцімто не зреагував на листа від РНБО про обмеження експорту та реекспорт продукції, придатної для «реалізації протиепідемічних, профілактичних та лікувальних заходів на території України з метою недопущення поширення випадків захворювання на короновірус COVID-19».

Того ж дня експрем’єр-міністр України Олексій Гончарук заперечив будь-яку «помилковість рішень» його уряду на початковому етапі епідемії коронавірусу і запропонував «не шукати крайніх».

Олексій Гончарук пішов у відставку 4 березня.

Повністю інтерв’ю з експрем’єр-міністром України Олексієм Гончаруком дивіться у програмі Радіо Свобода «Суботнє інтерв’ю» 2 травня.