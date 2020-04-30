Зеленський зрозуміє свою помилку – Гончарук про звільнення Нефьодова та Верланова

Президент України Володимир Зеленський «зрозуміє через декілька місяців» помилковість звільнення керівників Державної митної служби Максима Нефьодова та Державної податкової служби Сергія Верланова. Про це в інтерв ‘ю Радіо Свобода заявив колишній прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

«У нас було багато розмов... Але я так думаю, що вирішальним все рівно є вплив людей, які частіше пояснюють… Тому що багато груп впливу хочуть, щоб президент мав якусь інформацію і доносять її через телеграм-канали, через якісь... Тобто створюють навколо нього інформаційне поле», – сказав Гончарук, додавши, що «достойні, правильні люди звільнені».

Невдачі Нефьодова та Верланова на посадах експрем’єр пояснює тим, що «ти не можеш прийти у митницю і за півроку повністю побороти систему, особливо, якщо тобі у цілій низці регіонів прямо заважають правоохоронні органи».

Гончарук вказав, що Зеленський досі не реалізував передвиборчу обіцянку, що СБУ має бути позбавлена повноважень в економічній сфері.

«Цього і досі не відбулося. І якщо це було би зроблено, то я впевнений, що проблем з митницею і з корупцією на митниці було би значно менше. Тому що, я думаю, для багатьох не секрет, що працівники, на жаль, СБУ роками кришували окремі потоки на митниці і в сфері податків», – відзначив колишній голова уряду.

24 квітня уряд України на позачерговому засіданні вирішив звільнити керівників Державної митної служби Максима Нефьодова та Державної податкової служби Сергія Верланова. Міністр фінансів Сергій Марченко назвав перебування цих чиновників на посадах «ризиком забезпечення фінансової безпеки».

29 квітня Кабінет міністрів України призначив головою Державної податкової служби Олексія Любченка.

Наприкінці 2018 року Кабінет міністрів України розділив Державну фіскальну службу на податкову і митну служби й повідомив про намір провести конкурс на керівників новоутворених відомств.

Сергій Верланов очолив Податкову службу в травні 2019 року. Нефьодов став керівником Митної служби в липні.