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29 квітня 2020, Київ 15:40
Новини | Політика

Кабмін призначив нового голову податкової служби

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні 29 квітня

Кабінет міністрів України призначив головою Державної податкової служби Олексія Любченка.

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні 29 квітня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

«Кабмін сьогодні на засіданні ухвалив низку кадрових рішень: призначити (за контрактом) Любченка Олексія Миколайовича головою ДПС, Олейнікова Євгена Володимировича – заступником голови ДПС, Пліса Геннадія Васильовича головою Держаудитслужби», – написав Мокан у фейсбуці.

У 2009-2011 роках Любченко обіймав посаду заступника голови Державної податкової адміністрації.

24 квітня на позачерговому засіданні уряд усунув Максима Нефьодова від керування митницею, а Серігя Верланова від керування податковою службою без попереднього обговорення.

Пізніше прем'єр Денис Шмигаль пояснив: найближчим часом Кабмін призначить на їхні місця нових, ефективних керівників.

Низка ЗМІ, як, наприклад, «Економічна правда», поширили інформацію про те, що їх наступниками можуть стати Василь Цушко й Олексій Любченко –​ кадри часів Віктора Януковича з неоднозначним політичним шлейфом.

Декларації обох як кандидатів на посади заступників міністра фінансів вже з'явились на сайті НАЗК.

Утім, ці припущення у Мінфіні не підтверджували, хоча і не спростовували.

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