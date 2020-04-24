Цушко претендує на посаду заступника міністра фінансів – декларація

Колишній державний службовець часів Віктора Ющенка та Віктора Януковича Василь Цушко подав декларацію кандидата на посаду в уряді – про це свідчить реєстр електронних декларацій Національного агентства з питань запобігання корупції.

Судячи з документу, Цушко претендує на посаду заступника міністра фінансів Сергія Марченка.

Міністерство публічно не коментувало цю інформацію. Радіо Свобода не змогло зв’язатися з пресслужбою Мінфіну і надіслало запит. Отримати коментар від самого Цушка наразі теж не вдалося.

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Василь Цушко був народним депутатом у чотирьох скликаннях в 1990-х та 2000-х роках. Він протягом року очолював Міністерство внутрішніх справ за Віктора Ющенка, потім – менше року був міністром фінансів за Януковича. З грудня 2010-го по березень 2014 року Цушко очолював Анимонопольний комітет України.

У 2014 році Василь Цушко брав участь у президентських виборах, однак зняв свою кандидатуру.