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24 квітня 2020, Київ 14:56
Новини | Економіка

У межах програми «Доступних кредитів 5-7-9%» видали 232 млн гривень – Мінфін

Підприємці подали заявок на доступні кредити на 11 мільярдів гривень

У межах програми «Доступних кредитів 5-7-9%» видали 232 мільйони гривень, повідомила начальник відділу департаменту фінансової політики Міністерства фінансів України Юлія Глущенко в ефірі Радіо Свобода.

«На цей час подано 17 348 заявок на 11 мільярдів гривень. І видано вже 369 кредитів на суму 232 мільйони гривень», – сказала Глущенко.

Вона зазначила, що виникла додаткова проблема – підтримка суб’єктів малого бізнесу під час карантину.

«Програма дуже суттєво доповнена і розширена для надання допомоги саме цьому сегменту бізнесу», – заявила Глущенко.

У лютому в Україні стартувала програма пільгових кредитів для бізнесу. Їх видають під такі ставки:

  • 5% річних, якщо виручка до 25 млн грн і створюються мінімум 2 робочі місця;
  • 7% річних для бізнесу з виручкою до 25 млн грн, який не створює нових робочих місць (але за кожного нового працівника ставка знизиться на 0,5%);
  • 9% річних для бізнесу з виручкою до 50 млн грн.

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