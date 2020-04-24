У межах програми «Доступних кредитів 5-7-9%» видали 232 млн гривень – Мінфін

У межах програми «Доступних кредитів 5-7-9%» видали 232 мільйони гривень, повідомила начальник відділу департаменту фінансової політики Міністерства фінансів України Юлія Глущенко в ефірі Радіо Свобода.
«На цей час подано 17 348 заявок на 11 мільярдів гривень. І видано вже 369 кредитів на суму 232 мільйони гривень», – сказала Глущенко.
Вона зазначила, що виникла додаткова проблема – підтримка суб’єктів малого бізнесу під час карантину.
«Програма дуже суттєво доповнена і розширена для надання допомоги саме цьому сегменту бізнесу», – заявила Глущенко.
У лютому в Україні стартувала програма пільгових кредитів для бізнесу. Їх видають під такі ставки:
- 5% річних, якщо виручка до 25 млн грн і створюються мінімум 2 робочі місця;
- 7% річних для бізнесу з виручкою до 25 млн грн, який не створює нових робочих місць (але за кожного нового працівника ставка знизиться на 0,5%);
- 9% річних для бізнесу з виручкою до 50 млн грн.
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