У межах програми «Доступних кредитів 5-7-9%» видали 232 млн гривень – Мінфін

У межах програми «Доступних кредитів 5-7-9%» видали 232 мільйони гривень, повідомила начальник відділу департаменту фінансової політики Міністерства фінансів України Юлія Глущенко в ефірі Радіо Свобода.

«На цей час подано 17 348 заявок на 11 мільярдів гривень. І видано вже 369 кредитів на суму 232 мільйони гривень», – сказала Глущенко.

Вона зазначила, що виникла додаткова проблема – підтримка суб’єктів малого бізнесу під час карантину.

«Програма дуже суттєво доповнена і розширена для надання допомоги саме цьому сегменту бізнесу», – заявила Глущенко.

У лютому в Україні стартувала програма пільгових кредитів для бізнесу. Їх видають під такі ставки: