Мінфін: економічно було би доцільно дозволяти поступову девальвацію гривні

Міністерство фінансів виступає за поступову девальвацію гривні, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю виданню LIGA.net.

Його запитали, чому уряд закладав у бюджет курс долара на рівні 29,5 гривні.

«Згадайте ситуацію початку березня. Тоді був серйозний ризик стрімкої девальвації. Зараз ситуація заспокоїлася, спекулятивний чинник прибрано, але торгівельне сальдо залишається від’ємним. Це означає, що економічно нам було би доцільно дозволяти поступову девальвацію гривні. Однак політика курсоутворення – це компетенція виключно НБУ», – сказав Марченко.

На його думку, «абсолютною цінністю монетарної політики НБУ не має бути лише інфляція».

«Важливими є і питання економічного зростання. Інакше відбувається дефляція, яку бачимо зараз, та рецесія, яка почалася в Україні задовго до карантину. Падіння промислового виробництва триває вже 9 чи 10 місяців. Таке питання актуальне не лише в Україні», – заявив Марченко.

На початку 2020 року один долар коштував 23 гривні 69 копійок. Своєї максимальної вартості він сягнув 30 березня, коли коштував 28 гривень 18 копійок.

На 23 квітня вартість долара встановлена на рівні 27 гривень 5 копійок.