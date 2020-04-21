Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
21 квітня 2020, Київ 16:46
Новини | Економіка

Нацбанк зміцнив курс гривні на 12 копійок

Довідковий курс гривні опівдні 21 квітня Нацбанк встановив на рівні 27 гривень 10 копійок

Офіційний курс гривні 21 квітня становить 27 гривень 8 копійок за долар, свідчать дані Національного банку. Це на 13 копійок менше за офіційний курс в попередній робочий день, 17 квітня – 27 гривень 20 копійок.

Довідковий курс гривні опівдні 21 квітня Нацбанк встановив на рівні 27 гривень 10 копійок.

Читайте також: Мінфін вчетверте протягом місяця скасував аукціон ОВДП​

За даними сайту «Мінфін», на міжбанківському ринку торги сягнули позначок 27,10-27,13 гривні об 11 ранку 21 квітня, проте після обіду курс зміцнився до 27 гривень 5-7 копійок (при купівлі й продажу відповідно).

Котирування на міжбанку останнім часом коливаються у коридорі між 27 і 28 гривнями за долар. Нижче 27 гривень курсу не дає опуститися НБУ, який викуповує надлишок пропозиції долара.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG