Нацбанк зміцнив курс гривні на 12 копійок

Офіційний курс гривні 21 квітня становить 27 гривень 8 копійок за долар, свідчать дані Національного банку. Це на 13 копійок менше за офіційний курс в попередній робочий день, 17 квітня – 27 гривень 20 копійок.

Довідковий курс гривні опівдні 21 квітня Нацбанк встановив на рівні 27 гривень 10 копійок.

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За даними сайту «Мінфін», на міжбанківському ринку торги сягнули позначок 27,10-27,13 гривні об 11 ранку 21 квітня, проте після обіду курс зміцнився до 27 гривень 5-7 копійок (при купівлі й продажу відповідно).

Котирування на міжбанку останнім часом коливаються у коридорі між 27 і 28 гривнями за долар. Нижче 27 гривень курсу не дає опуститися НБУ, який викуповує надлишок пропозиції долара.