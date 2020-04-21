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21 квітня 2020, Київ 15:13
Новини | Економіка

Мінфін вчетверте протягом місяця скасував аукціон ОВДП

Вперше за останній час Мінфін скасував аукціон з розміщення ОВДП 31 березня

Міністерство фінансів вирішило не проводити аукціон з розміщення облігацій внутрішньої позики 21 квітня. Про це йдеться в повідомленні відомства.

«За результатами проведених консультацій з первинними дилерами Мінфін повідомляє про те, що 21 квітня 2020 року аукціони з розміщення ОВДП не проводитимуться», – зазначено в заяві.​

У Мінфіні зазначають, що враховуватимуть попит та кон’юнктуру ринку при ухваленні рішення щодо подальших аукціонів.

Вперше за останній час Мінфін скасував аукціон з розміщення ОВДП 31 березня. Це четверта відмова від аукціону з того часу.

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На останньому такому аукціоні, який відбувся 24 березня, Мінфін розмістив облігації в доларах та євро, які дозволили залучити до державного бюджету еквівалент 24,8 мільярда гривень за курсом Національного банку.

Облігації внутрішніх державних позик – це державні цінні папери, які Мінфін розміщує на внутрішньому фондовому ринку і які підтверджують зобов’язання України виплатити власникам таких паперів їхню номінальну вартість та дохід в термін, передбачений умовами розміщення.

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