Зеленський підписав зміни до держбюджету на 2020 рік

Президент України Володимир Зеленський підписав зміни до державного бюджету на 2020 рік.

Зміни передбачають створення Фонду боротьби з коронавірусом в обсязі 64,7 млрд грн. Крім того, у державному бюджеті є 15,8 млрд грн для доплат медичним працівникам, які протистоять епідемії. Загалом видатки Міністерства охорони здоров’я збільшуються на 16,4 млрд грн.

Для найбільш вразливих верств населення передбачені 10,6 млрд грн на одноразові доплати до пенсій. Видатки Міністерства соціальної політики збільшуються на 19,5 млрд грн.

Для непередбачених заходів до резервного фонду направили додатково 3 млрд грн.

Видатки на будівництво та ремонт доріг збережені. На дорожню інфраструктуру в державному бюджеті заклали майже 70 млрд грн.

В Офісі президента наголошують, що зміни до бюджету не передбачають скорочення видатків, спрямованих на забезпечення оборони й безпеки держави, підтримку агропромислового комплексу.

13 квітня Верховна Рада проголосувала за зміни до державного бюджету. Під час вирішального голосування документ підтримали 249 народних депутатів.

Документ зазнав критики з боку опозиції. Однією з причин стало зменшення видатків на освіту, культуру та регіональний розвиток.