Верховна Рада проголосувала за зміни до державного бюджету на 2020 рік.

Під час вирішального голосування документ підтримали 249 народних депутатів при 226 необхідних. 98 виступили проти.

Найбільше голосів (226) віддала фракція партії «Слуга народу». Ще 23 голоси дали депутатські групи «За майбутнє» і «Довіра», а також три позафракційні депутати.

Представляючи проєкт змін до бюджету, народний депутат зі «Слуги народу» Олександр Трухін заявив, видатки Фонду боротьби з COVID-19 зменшені до 64,7 млрд гривень. Спочатку уряд пропонував наповнити Фонд 97 мільярдами гривень.

«Також Міністерству охорони здоров’я надані прямі субвенції 15,8 млрд гривень для здійснення додаткових зарплат медичних працівників. Міністерству соціальної політики – у сумі 10,6 млрд гривень для здійснення додаткових виплат пенсіонерам та деяких інших категорій населення. Відновлено Державний фонд регіонального розвитку, котрий дасть нам змогу повністю виконати завдання президента по «Великому будівництву», – заявив Трухін.

За його словами, повністю відновлена програма дорожнього будівництва, на один мільярд гривень збільшенні видатки Державній судовій адміністрації, на два мільярди гривень збільшена дохідна частина від дивідендів Національного банку.

Опоненти критикували зміни до бюджету, зокрема, через скорочення видатків на освіту й культуру.

Наприкінці березня Верховна Рада відхилила законопроєкт зі змінами до державного бюджету на 2020 рік. Тоді не вистачило три голоси.