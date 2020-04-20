Ціна контрактів на нафту вперше в історії пішла в мінус

Ціна ф’ючерсних контрактів на нафту вперше в історії пішла в мінус: продавці цих контрактів були ладні доплачувати, щоб позбутися їх, посеред нинішньої кризи переповненості нафтового ринку.

Ціни на ф’ючерсні контракти на американський еталонний сорт нафти West Texas Intermediate (WTI) з терміном виконання 21 квітня і з поставкою в травні, які ще попереднього біржового дня, в п’ятницю, 17 квітня, торгувалися по 18 доларів за барель, 20 квітня падали кількома хвилями протягом усього дня: спершу вони дійшли до символічного 1 цента за барель, а потім пішли в мінус: спершу до мінус 5 центів, а потім і далі. Найбільший провал, хвилин за 20 до кінця торгів, склав суму мінус 40,32 долари за барель на біржі в Нью-Йорку; на момент закриття торгів ціна цих контрактів склала мінус 37,63 долара за барель. Таким чином, падіння склало майже 56 доларів за барель, або понад 300 відсотків, за один біржовий день.

Таке панічне падіння зачепило тільки згадані контракти – через особливості ф’ючерсних контрактів на нафту WTI: вони передбачають, що нафта покупця буде доставлена на головний нафтовий хаб у США в містечку Кушинґ у штаті Оклахома. Тим часом велетенські нафтові сховища навколо цього містечка близькі до переповнення – за оцінками, вони можуть повністю заповнитися протягом двох тижнів і залишатися повними близько двох місяців. Таким чином, покупець міг опинитися перед перспективою негайно отримувати «на руки» нафту, не потрібну йому вже нині, в час фізичного переповнення сховищ і перевантаження нафтового ринку пропозицією, і був готовий доплатити, щоб уникнути цього.

За словами аналітиків, ця ситуація може повторитися наступного місяця, коли надійде час для ф’ючерсних контрактів на нафту WTI на червень.

Тим часом інші контракти на нафту теж зазнали більшого чи меншого падіння, але залишилися в «позитивних» цінах. Зокрема, ф’ючерси на нафту WTI на червень наразі торгувалися на рівні понад 21 долар за барель, а закінчили день на рівні ледь більше від 20 доларів. Нафта ще одного стандарту, Brent, який використовують у Європі і ще в багатьох частинах світу, впала 20 квітня в ціні ф’ючерсів на червень майже на 9 відсотків і продавалася менш ніж по 26 доларів за барель.

До нинішньої ситуації призвів збіг кількох чинників. Із одного боку, через неочікувану коронавірусну пандемію економічна активність у світі значно впала, що знизило споживання нафти порівняно з початком березня майже на третину. Із іншого, до надлишку нафти на ринку призвели й суперечки між нафтовидобувними країнами: після відмови Росії в березні піти на скорочення видобутку нафти в рамках домовленості ОПЕК+ Саудівська Аравія, найбільший у світі видобувач нафти, пішла на демпінг на світовому ринку. Врешті учасники домовленості ОПЕК+ таки досягли згоди скоротити видобуток, але це рішення вже не змогло зупинити падіння цін на нафту.