Ціни на американську сиру нафту впали до 20-річних мінімумів

Ціни на нафту продовжують падати до небачених за останні дві декади рівнів.

20 квітня ціни на американську сиру нафту впали на 20 відсотків, спустившись нижче 15 доларів за барель. Це найнижча ціна американської марки West Texas Intermediate за приблизно 20 років.

Ціна глобального еталонного сорту Brent впала на два відсотки – до 27 доларів за барель. Головна російська марка – Urals – вартує близько 23 доларів за барель.

Ціни на нафту падають через масові обмеження на бізнес у зв’язку з коронавірусною хворобою COVID-19 та через провал переговорів між Росією та країнами ОПЕК про обсяги видобутку нафти на початку березня.

Через місяць угода все ж була підписана: сторони домовилися знизити видобуток нафти на 9,7 мільйона барелів на день протягом травня та червня. Втім, це практично не вплинуло на зниження цін на нафту.