ОПЕК+ погодилася скоротити видобуток нафти на 9,7 мільйонів барелів нафти

23 країн-членів групи ОПЕК+ повідомили увечері 12 квітня, що домовилися знизити видобуток нафти на 9,7 мільйона барелів на день протягом травня та червня.

Група ОПЕК, Росія та інші країни-видобувачі нафти дійшли фінального варіанту угоди щодо безпрецедентного скорочення нафти в надії сприяти підвищенню цін на нафту, які різко впали на тлі пандемії коронавірусу та цінової війни.

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Угода також передбачає, що члени групи ОПЕК+ будуть утримувати щоденний видобуток нафти на 6 мільйонів барелів нижчим за поточний до квітня 2022 року.

«Велику Нафтову угоду з ОПЕК+ укладено. Це врятує сотні тисяч робочих місць в енергетичному секторі Сполучених Штатів. Я хотів би подякувати та привітати президента Росії Путіна та короля Саудівської Аравії Салмана», – заявив президент США Дональд Трамп у своєму Твітері, додавши, що щойно мав розмову з очільниками Росії та Саудівської Аравії.

Вранці 13 квітня Кремль заявив, що Путін провів спільну телефонну розмову з Трампом та королем Салманом, в якій всі троє підтримали угоду. Також, як повідомляють у Москві, президент Росії говорив окремо з Трампом щодо нафтового ринку та інших питань.

Згідно з чорновим варіантом угоди, який опинився в розпорядженні інформаційної агенції Reuters, члени ОПЕК+ очікують сукупного глобального скорочення видобутку на понад 20 мільйонів барелів на день або близько 20% глобального обсягу постачання з 1 травня. Це передбачає зниження видобутку від країн, які не входять до групи та добровільне скорочення понад вказаний в угоді мінімум членами ОПЕК+, а також стратегічні закупівлі з боку найбільших світових споживачів.

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Міністр енергетики Росії Олександр Нован заявив вранці 13 квітня, що Росія та Саудівська Аравія, згідно з угодою, скоротять свій щоденний видобуток на 2,5 мільйонів барелів нафти.

Міністр нафтової промисловості Ірану Біджан Занґане заявив в ефірі державного телеканалу, що Кувейт, Саудівська Аравія та Об’єднані Арабські Емірати пообіцяли скоротити видобуток ще на 2 мільйони барелів на додачу до загальної угоди 12 квітня.

Водночас навіть такі скорочення не може повністю компенсувати очікуване падіння споживання палива на 30 мільйонів барелів на день, яке спричинила пандемія коронавірусної інфекції.​

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13 квітня світова ціна на нафту зросла на близько 3%, судячи з ранкових торгів на азійських ринках. Тим не менш аналітики ринку очікують, що зріст буде короткостровоким, адже угода не надає інвесторам причин для стійкого оптимізму.

Через коронавірус глобальний попит на нафту впав на приблизно 20 мільйонів барелей на день, або на одну п’яту. Ціни на нафту впали до майже 20-річного мінімуму. Різке скорочення цін загрожує банкрутством американським компаніям, які виробляють більш дорогу нафту.